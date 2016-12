Airbus s'expose en photos à Toulouse

Article publié le 28 novembre 2009 par David Barrie

A l'occasion des Cent Ciel, dix photographes exposent cent photos prises dans l'enceinte des usines d'Airbus pour financer le futur musée aéronautique toulousain.

A partir du samedi 5 décembre et jusqu'au samedi 12 décembre, cent tirages de collection réalisés par dix photographes vont être exposés à l'hôtel des ventes Saint-Aubin (3 boulevard Michelet) au centre de Toulouse.

Parmi les photographes exposés, on peut citer Isabel Munoz, Laurent Monlau ou Manolo Chrétien. Tous les clichés ont été pris à Airbus et mettent en scène tous les moments des usines de production.

Les épreuves sont soit en noir et blanc soit en couleurs et sont toutes éditées en tirage très limité, ce qui leur confère le statut de photographies de collection.

C'est dimanche 13 décembre que les clichés seront donc vendus aux enchères. Cette vente vise à recueillir des fonds pour le futur musée et parc de découverte aéronautique de la région Toulousaine, Aeroscopia. Étant situé très près de la ligne d'assemblage final de l'A380, Airbus soutient activement ce projet et en finance plus de 20%.

Il est de notoriété publique que le projet a un besoin urgent de financement; outre les fonds fournis par l'agglomération toulousaine, la région Midi-Pyrénées, l'Etat et Airbus, il manquerait encore un beau pourcentage pour mener à bien ce projet.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à leur site internet: www.les100ciel.com

