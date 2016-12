"Chroniques cosmopolites et autres décollages" de Régis Darricau

Article publié le 23 novembre 2009 par David Barrie

Pilote chevronné et instructeur pour Airbus Training, l'auteur nous livre ses périples dans le monde entier pour former des pilotes et livrer des avions aux compagnies aériennes.

Vendredi dernier, j'ai reçu par la poste un livre traitant d'aéronautique ...

Honnêtement, je venais de m'acheter les dernières aventures de Blake et Mortimer et je laissai cet ouvrage sur mon bureau, sans vraiment être sûr de le lire. Et puis, hier soir j'ai commencé à l'ouvrir et si je ne m'étais pas endormi à minuit hier soir, je l'aurais fini dans la soirée!

Régis Darricau est instructeur pour Airbus Training pour ATR et Airbus. Il vole surtout sur ATR et A320. Il a livré énormément d'avions et s'est déplacé dans le monde entier pour former des pilotes. Il essaie dans son livre de nous faire partager sa passion et d'informer le lecteur sur le métier d'instructeur et de pilote plus généralement.

Régis Darricau consacre de longs paragraphes à sa famille, un père officier revenu du stalag et un frère revenu d'Indochine et tué en Algérie.

Si on trouve beaucoup de digressions au début, ce qui peut rendre le récit un peu fouilli et confus, les anecdotes et les récits de voyage se révèlent passionnants. Dommage que l'introduction soit répartie sur plusieurs chapitres et nous fait perdre le fil conducteur parfois.

Mais avec les épisodes de "leur" (l'heure) en Algérie, des cahuttes sur la piste au Cambodge ou de la promotion de la francophonie en compagnie de deux pilotes Chinois, le récit est prenant et le livre se lit d'une traite.

L'auteur met volontairement l'accent sur la vulgarisation du vol et des techniques.

C'est quand on approche de la fin qu'on aimerait bien continuer à lire les péripéties d'un Français dans le petit monde de l'aviation. Dommage que ce soit si court! Il pourrait y avoir une suite!

Le livre est disponible à l'Association Aéroculturelle que cous pouvez contacter sur : chroniques.cosmopolites@hotmail.com

On peut aussi le trouver dans les librairies de Toulouse à Castéla et Ombres Blanches ou à Boutique Aero sur la plateforme de Toulouse-Blagnac, et dans de nombreuses librairies et boutiques aéronautiques francophones (à Paris, Bourget, Toussus, Montpellier, Genève, ...)

