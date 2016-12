"Aéropostale : les carnets de vols de Léopold" d'Yves Marc et Sophie Binder

Article publié le 6 décembre 2009 par David Barrie

Les deux auteurs signent un livre superbe et passionnant sur les débuts du transport postal par les lignes aéropostales Latécoère.

J’ai découvert ce livre pour la première fois au salon du livre aéronautique qui s’est tenu jeudi 3 décembre 2009 dans l’enceinte de l’ENAC à Toulouse. Les auteurs dédicaçaient quelques exemplaires à cette occasion. Sur le moment je n’ai pas pensé à me le procurer, mais la couverture m’avait attiré ainsi que le sujet.

Ce livre donc retrace l’épopée des débuts de l’Aéropostale, quand les aviateurs tels que Mermoz, Saint-Exupéry ou Guillaumet partaient littéralement à l’aventure pour transporter des lettres de Toulouse à Santiago du Chili, après la fin de la Première Guerre Mondiale.

Ce fut une époque magique pour l’aviation et les premières ouvertures de lignes régulières. Les aviateurs de l’époque sont maintenant vus comme des pionniers, des héros même.

Il y a déjà eu pas mal de bouquins sur la période et les Lignes Aéro-Postales. En quoi celui-ci est-il différent?

L’originalité de cet ouvrage est double. Tout d’abord, les auteurs ont adopté le point de vue d’un aviateur imaginaire, Léopold, faisant ses débuts dans la Ligne ; pas si imaginaire que ça tout de même tant on sent le travail de recherche qu’il a fallu entreprendre pour retrouver tel hôtel ou tel poste permanent dans un pays lointain. Il y rencontre les grands personnages de l’époque, les lieux chargés d’Histoire, l’atmosphère de l’époque.

Ensuite, le livre est comme son nom l’indique, des carnets de vol, et c'est là à mon avis que le livre est très réussi. On ne trouve donc pas seulement un récit détaillé des aventures de notre protagoniste, mais des cartes, des documents d’époque et surtout (last but not least), des dessins et aquarelles réalisés par l’illustratrice Sophie Binder.

On y retrouve tous les avions qui ont contribué à cette aventure, les Latécoère ou Breguet par exemple. Chaque étape avait l’avion qui pouvait faire le travail, soit longer la côte africaine, soit traverser l’Atlantique entre Dakar et Natal ; chaque étape ses dangers. Léopold nous livre ici par l’intermédiaire d’Yves Marc, qui a signé les textes, ses impressions et ses souvenirs. Yves Marc a déjà signé de nombreux ouvrages sur l'aéronautique (Concorde et A380 entre autres) et est le directeur de la collection "Aviation" aux éditions Privat.

Comme j’ai pu faire remarquer Sophie Binder, l'illustratrice, si l’éditeur avait un peu corné les pages et ajouté un peu de patine, on aurait presque cru à un livre datant du début des années 20 !

C’est donc avec grand plaisir que j’ai lu (dévoré devrais-je dire) ce livre. Ca pourrait être un très beau cadeau pour tout amateur de vieux coucous et même pour tout amateur d'avions !

On peut trouver le livre dans de nombreuses librairies de la région toulousaine bien sur, mais aussi en région parisienne et sur les grands sites d’achat de livres en ligne, pour 29,50€.

Bonne lecture !

ISBN: 2708992228

144 pages

Editions Privat

