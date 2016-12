Bienvenue sur la compagnie Air Transat

Article publié le 7 décembre 2011 par David Dagouret

C’est durant le vol TS 511 de Paris à Montréal qu’Aeroweb-fr.net a pu découvrir la compagnie Air Transat grâce à Benoît Ladouceur, Commandant de Bord, Andrew Gordon son co-pilote et ainsi que le reste du personnel navigant.

Le vol TS 511 était prévu pour un décollage à 11h30 de Paris. Nous embarquons à 10h50 dans l’appareil, un Airbus A330-300 immatriculé C-GTSD.

Nous sommes accueillis par un personnel souriant et nous souhaitant la bienvenue. Demandant à une hôtesse, s’il est possible de voir le commandant de bord, elle nous demande de patienter et revient aussitôt. Nous sommes alors accompagné dans le cockpit de l’appareil. Au poste de pilotage, classiquement deux personnes. A gauche, le Commandant de Bord et à sa droite le co-pilote. Les deux hommes nous souhaitent la bienvenue sur ce vol.

Nous demandons aux pilotes de nous parler du vol. Le commandant, nous informe que la distance à parcourir est d’environ 5528 Kilomètres entre Paris et Montréal et que le vol durera plus de huit heures. Nous sommes surpris de la durée importante de ce vol ; le commandant nous explique également grâce à la carte du vol que nous allons perdre beaucoup de temps cat nous allons rencontrer de forts vents contraires.

Aeroweb-fr.net: Parlez-nous de vous ...

Le pilote: "LADOUCEUR Benoît, 46 ans, Commandant de bord. Pilote depuis 28 ans. "

Le co-pilote: "GORDON Andrew, 34 ans, pilote depuis 13 ans."

Aeroweb-fr.net: Comment êtes-vous devenus pilote de ligne ?

Benoît Ladouceur: "J’ai effectué l'école CEGEP (école du Québec), puis j’ai été militaire pour devenir pilote de ligne. "

Andrew Gordon: "CEGEP également et j’ai été pilote d’hélicoptère."

Aeroweb-fr.net: Quels sont vos motivations dans ce travail ?

Les deux: "Les voyages et la qualité de vie."

Aeroweb-fr.net: Sur quels appareils volez-vous et quel genre de vol effectuez vous ?

Benoît Ladouceur: "Airbus A330, on a le droit d’être qualifié que sur un seul appareil à la fois. Uniquement des vols internationaux."

Aeroweb-fr.net: Avant Air Transat sur quelle compagnie avez-vous volé ?

Benoît Ladouceur: "Avion militaire."

Andrew Gordon: "Air Inuit, Pascan et Heli-Inter."

Aeroweb-fr.net: Pouvez-vous nous parlez de votre compagnie Air Transat ?

Les deux: "Air Transat a été fondé il y a environ 24 ans. La compagnie a été fondée par des pilotes, la plupart venaient de Québec Air. Ils ont acheté un appareil, puis un autre. La compagnie Air transat exploite actuellement 22 aéronefs, 11 Airbus A310 et 11 Airbus A330. Les opérations de la compagnie québécoise ont débutées à Montréal, désormais Air Transat est présente à Toronto et Vancouver. C’est une compagnie très sérieuse qui est à l’avant-garde et qui n’hésite pas à prendre les devants du côté environnemental et côté sécurité."

Pour information, la compagnie Air Transat s’est associée à des programmes associatifs comme Rêves d’Enfants et SOS Villages d’Enfants et depuis 2004 elle a remis plus de 5,2 millions de dollars à ces fondations.

Il est temps de regagner notre siège.

Le push back de l’appareil est effectué à 11H30. Après un roulage et une attente assez conséquente nous décollons à 11h50 piste 27L. L’appareil monte assez vite, pour atteindre une vitesse de croisière de 700 km/h et une altitude de 38 000 Pieds. Après quatre heures de vol, nous survolons le Groenland.

Pour arriver 02 heures plus tard sur les côtes enneigées du Canada et enfin atterrir piste 24 R de l’aéroport de Montréal Trudeau à 14h00, heure locale.

Le dernier mot fut pour le commandant de bord M. Ladouceur : "En espérant que vous ayez fait une bonne envolée avec Air Transat. Et pour nos cousins français : un bon séjour au Québec."

