CAE le monde de la simulation

Article publié le 8 décembre 2011

CAE est le leader mondial des appareils de simulation et d'entraînement. Aeroweb-fr.net s'est rendu ce matin dans cette entreprise afin de découvrir le monde de la simulation.

CAE est une entreprise qui a été créée en 1947 par M. Ken Patrick un ancien pilote de Royal Canadian Air Force (RCAF). Il donna le nom de CAE pour Canadien Aviation Electronics.

C'est une entreprise qui conçoit et développe des systèmes de simulation et d’entraînement. Elle participe également à la formation et à l’entraînement. Elle est divisée en trois grandes catégories : la catégorie militaire, civile et celle des nouvelles technologies.

La société compte près de 7500 employés et a un revenu annuel de 1,6 billions de Dollars.

Concernant la partie aéronautique, la société a formé près de 80 000 pilotes sur un an. Ses clients sont également nombreux. On trouve des compagnies aériennes comme Air Canada, Air Asia, Iberia, Lan, ou China Southern et des constructeurs comme Airbus, Embraer, ATR et Bell. Près de 25 pays dans le monde sont également clients de CAE. CAE est le leader dans son domaine, l’entreprise est numéro 1 de la simulation et d’entraînement pour l’aviation civile, l’hélicoptère et l’entraînement aérien militaire. Elle se positionne au deuxième rang pour les entraînements d’avions d’affaire.

Il existe différents simulateurs. On peut trouver par exemple CAE 3000 SERIES pour les hélicoptères, le CAE 5000 SERIES pour les petits avions de ligne et le CAE 7000 SERIES pour les gros appareils. Le tarif oscille entre 12 et 18 millions de dollars pour la version civile et plus encore pour la version militaire.

A cette occasion nous avons pu découvrir une version d’un CAE 5000 SERIES en fonctionnement. L’appareil était un ARJ 21, nous avons été invités à monter dans le simulateur et de prendre place aux commandes. Nous étions sur la piste de Pékin, nous avons poussés la manette des gaz et nous avons décollés. Quelle impression de réalisme, nous avions vraiment l’impression de voler. Après un petit vol, nous avons atterri sur la même piste. Cet appareil est époustouflant de réalisme, mais à quel prix !

Avant de partir de CAE nous avons remarqué un cockpit avec la mention Cseries, on nous a expliqué qu’il s’agissait d’un simulateur pour le nouvel appareil de Bombardier et que CAE avait un partenariat avec Bombardier pour tester le nouvel appareil tout d’abord sur simulateur avant de le tester en vol. Malheureusement, l'entreprise ne souhaite pas encore communiquer sur le sujet.



Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 006 messages postés # 8 décembre 2011 01:53 Pour être pris au sérieux, il serait bon de relire ces articles avant de les publier et d'étoffer un peu leur contenu qui ressemble à un communiqué de presse. Par ailleurs, je serais très surpris que CAE ait un revenu annuel de 1,6 millions de $. Référence

Les fautes d'orthographe ne contribuent pas non plus à la crédibilité.

Peut mieux faire... (Dernière édition le 8 décembre 2011 16:39)

_________________

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

Vector

