Souvenirs sans gloire d'un pilote belge

Article publié le 30 avril 2012 par David Barrie

"J’aurais pu raconter les vols où j’ai été brillant, génial ou même simplement héroïque. J’ai préféré relater des vols où la chance a pallié mes défaillances." Voila comment Michel Vanvaerenbergh présente son ouvrage, un recueil passionnant de 14 nouvelles qui se lit d'un trait.

Les éditions Kerditions nous ont fait parvenir un petit livre du d'environ 200 pages au format de poche intitulé Souvenirs sans gloire de Michel Vanvaerenbergh. L’auteur nous raconte ses expériences de pilote à la Sabena jusquà la fin des années 90. J'avais lu le livre dès sa réception et l'avais fini en deux soirées. Le manque de temps ne m'avait permis d'en parler auparavant.

Michel Vanvaerenbrgh y livre son vécu en débutant son récit en octobre 1974 à bord d'un Cessna 310 utilisé comme avion école. A cette époque, il sort tout droit de l’école de pilotage de la Sabena. Il devient ensuite instructeur sur 737.

En une douzaine de chapitres, parfois très courts et d’autres fois un peu plus longs, on voit passer des pilotes alcooliques, des pilotes yéménites rigides et assis sur leurs positions, beaucoup de brouillard (pas de catégories I, II et III à l'époque) etc ... mais surtout il insiste sur le trop plein de confiance qu'il a manifesté et le sentiment que parfois, il est passé très près du point de non-retour et que la chance a su jouer en sa faveur. Ce qui caractérise l'ensemble de l'ouvrage est la modestie (et l'humour) avec laquelle il raconte chaque situation qu'il a rencontrée et la façon dont il s'en est tiré.

Le bouquin se lit comme une suite de chroniques, certaines plus prenantes que d'autres, mais chacune apporte son lot d'enseignements ; ma préférence va à l'épisode au pays des Soviets où Michel fait face à la bureaucratie soviétique de l'époque et découvre la Russie l'espace de quelques heures. On peut aussi mentionner ce vol d'essais ubuesque avec les pilotes de Yemen Airlines ... un vrai dialogue de sourds !

L'auteur nous fait découvrir les coulisses d'une compagnie aérienne dans les années 70 et 80. On voit le rôle du "rep" (en Russie), la vie en escale, les mécaniciens, etc ... on sent que Michel Vanvaerenbergh aime ce milieu et le transmet parfaitement à travers son ouvrage.

Il est dommage justement que l'auteur ne nous ait pas gratifié de transitions entre chaque récit. Il aurait gagné en profondeur ; mais il est fort à parier que Michel Vanvaerenbergh a encore des choses à raconter.

On attend la deuxième partie avec impatience !

Souvenirs sans gloire est disponible sur le site de l'éditeur (Kerditions) pour 10€. On peut aussi le commander en version numérique sur Amazon.fr (pour Kindle) et sur l'iBookstore (pour iPad, iPhone et iPod touch) au prix de 6,99€.

Est-il ce pilote belge qui avait trouvé les pistes infiniment trop larges et infiniment trop courtes pour pouvoir se poser correctement?.......

Il faudra lui demander

En tout cas c'est sympathique comme approche. Ne pas se prendre pour un héros.

