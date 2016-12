"Une saga européenne", ... Pierre Sparaco conte l'A400M

Article publié le 24 février 2013 par David Barrie

Dans l'ouvrage des éditions Privat, l'auteur relate les événements qui ont fait l'A400M en agrémentant le récit de superbes clichés ; un livre incontournable.

Il y a quelques semaines, nous avons reçu un gros livre de la part des Editions Privat. Le nom de l'auteur n'est pas celui d'un inconnu ; c'est Pierre Sparaco qui signe cet ouvrage retraçant, comme son nom l'indique, la "saga européenne" de l'avion de transport européen.

L'auteur s'atèle à décortiquer la génèse de l'appareil, des tous débuts dans les années 80 jusqu'au essais en vol, encore en cours.

Pierre Sparaco parcourt toutes les spécificités de l'A400M, tant au niveau technique qu'au niveau politique, presque plus important. On y découvre comment le projet a, à chaque fois, été ralenti par des interventions étatiques plus ou moins marqués selon les époques.

Et il remarque que, sous les traits d'un "simple" avion de transport, l'A400M est une machine équipée d'innombrables innovations technologiques qui font de la conception de cet appareil un vrai défi !

Le livre de Pierre Sparaco a les défauts de ses qualités. C'est un superbe ouvrage qui retrace l'histoire de l'A400M avec des photos à couper le souffle, et souvent inédites. Mais en un peu plus de cent quarante pages, il est difficile de détailler la complexité du programme tout en y ajoutant des parties annexes ; bien qu'étant intéressant et misant sur des anecdotes bien trouvées, on aimerait en savoir plus sur l'histoire de l'A400M. Mais il faut l'admettre, là n'était pas le but du livre.

J'ai dévoré le livre en une soirée. Le seul bémol que je puisse y trouver réside dans le choix de clichés qui illustrent les pages des 144 pages. Bien que certaines photos soient "incontournables", on pourrait regretter que Pierre Sparaco se soit tourné vers les photos officielles d'Airbus, en grand nombre. Je comprends la démarche bien sur, certains clichés n'ayant pu être réalisés en dehors du contrôle d'Airbus, mais il existe une grande quantité de photos d'excellente qualité (parfois même meilleures que les photos officielles) qui auraient pu remplir le livre et fournir des vues inédites ou plus dramatiques. Le meilleur exemple vient des nombreuses photos de Pierre-Etienne Langenfeld qu'on trouve au fil des pages et qui apportent une vision différente et une fraîcheur que n'ont pas toujours les photos officielles de l'avionneur. C'est là mon seul regret, mais l'ensemble est cohérent et d'excellente facture ; en témoignent les nombreuses doubles pages toujours superbes.

Le livre existe en Français bien sur, mais aussi en Anglais et en Espagnol. Comme souvent les ouvrages de Pierre Sparaco, c'est un livre qui se doit de résider dans votre bibliothèque aéronautique. On le trouve dans toutes les bonnes boutiques, à côté de chez soi ou en ligne, au prix conseillé de 32€.

A400M - Une saga européenne (Editions Privat)

de Pierre Sparaco

ISBN : 978-2708992429

144 pages

32€

