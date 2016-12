De la lecture pour les Fêtes

Article publié le 24 décembre 2013 par David Barrie

Que faire lorsque la pluie (ou la neige) tombe et qu'il fait froid dehors? En attendant le Père Noël, vous pouvez toujours lire. Voici une petite sélection de livres aéronautiques pour cette fin d'année.

En cette fin d'année, c'est la période des cadeaux et d'un peu plus de temps pour soi. Nous vous présentons donc aujourd'hui trois ouvrages qui pourront faire votre bonheur devant un feu après une rude journée de ski ou après avoir ouvert et monté les cadeaux de Noël pour le petit dernier.

Air France - La légende en légendes





Le premier livre est sorti pour les 80 ans d'Air France il y a quelques semaines, coïncidant avec la mise en service d'un A320 aux couleurs de l'anniversaire.

L'auteur, Hélène Basselier-Volaire, nous raconte l'épopée de la compagnie nationale en offrant des clichés des tous débuts, des affiches publicitaires d'époque ou des photos insolites.

Au-delà d'un chapîtrage chronologique, Hélène Basselier-Volaire a classé les photos par thème sans oublier les dernières années avec la mise en service de l'A380.

En bref, c'est un superbe ouvrage que nous présentent les éditions du Cherche Midi. Sans être un fan inconditionnel d'Air France, c'est un beau livre que tout passionné d'aviation peut avoir dans sa bibliothèque.

800 avions de légende

Ce livre, paru chez Larousse, est la traduction en Français de "The Aircraft book". Il retrace de manière chronologique l'histoire de l'aviation avec des planches illustrant plusieurs appareils d'une même époque. Très complet, on retrouve la plupart des machines volantes des débuts à nos jours, même si (et c'est normal, l'ouvrage étant américain à la base) on trouve assez peu d'appareils européens, à fortiori français, au fur et à mesure qu'on tourne les pages.

Bien que visuellement superbe, le livre pourra frustrer les amateurs éclairés ; il se veut généraliste et s'adresse plutôt à un public novice en la matière.

C'est cependant un très beau cadeau qui ne pourra que ravir les passionnés que nous sommes.

Breguet XIV, Des tranchées à l'Aéropostale

Enfin, je reviens sur un livre que j'ai redécouvert récemment. C'est mon coup de coeur pour ces fêtes. Le livre d'Eugène Bellet nous replonge dans l'aventure du Bréguet XIV qui lui a pris près de vingt ans de sa vie.

L'auteur y a inséré de très belles photographies, des textes explicatifs et narratifs. On y retrouve surtout toute sa passion et son travail qui lui ont permis de faire de cet appareil le seul Breguet XIV en état de vol au monde.

Les éditions Privat ont réalisé là un très bel ouvrage sorti il y a déjà deux ans. Un Must !

