Korean Air : huit vols par semaine à Paris durant l'été

Le 11 avril 2016, la compagnie coréenne a annoncé qu'elle ajouté un huitième vol par semaine entre Paris et Séoul, durant la saison estivale.

Korean Air ajoute un vol supplémentaire entre Paris et Séoul entre le 14 mai et le 1er octobre 2016. Ainsi la compagnie coréenne proposera 8 vols par semaine entre la capitale française et Séoul. Le 8ème vol sera opéré en Boeing 777-200 pouvant accueillir un total de 232 passagers dans une cabine trois classes, composée de :

8 sièges en première

12 en classe affaire

212 en classe économique

Le vol aller, KE904, partira de Paris à 18h00 et arrivera à Séoul le lendemain à 11h50. Le vol retour quant à lui, KE903, partira de Séoul à 11h00 pour arriver à Paris à 16h00.

Pour rappel, au départ de Paris, Korean Air opère déjà à l’année un vol quotidien en Airbus 380 d’une capacité totale de 407 sièges répartis en trois classes.

