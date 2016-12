A la découverte d'Air Astana (photos & vidéos)

Article publié le 24 juin 2016 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net s'est rendu à Astana au Kazakhstan et ce fut l'occasion de découvrir la compagnie aérienne Air Astana.

Air Astana est la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan. Elle a été créée en 2001 et est basée principalement aux aéroports d'Almaty et Astana. Elle est détenue à 51 % par le gouvernement Kazakhe et à 49 % par l'entreprise BAe Systems.

Air Astana a lancé son premier vol direct entre Paris et Astana le 29 mars 2015 à raison de trois liaisons hebdomadaires. La liaison Paris-Astana est effectuée en Boeing 757-200 pouvant accueillir un total de 166 passagers : 16 en classe affaires 150 en classe économique.

Aeroweb-fr.net s'est donc rendu à Paris Charles de Gaulle pour découvrir la compagnie Air Astana. Nous sommes entrés dans le terminal 2A de l'Aéroport parisien le vendredi 27 mai dernier où notre vol pour Astana, le KC224, était prévu à 19h20.

Après notre enregistrement, nous avons été invités à rejoindre le salon de la compagnie Cathay Pacific, partenaire d’Air Astana, afin de patienter. La compagnie kazakh n'a pas de salon à elle sur place et utilise donc le salon du transporter asiatique.

Après un petit rafraichissement, nous avons donc pris la direction de la porte d'embarquement qui était malheureusement à l'autre bout du terminal 2A en porte A38.

Après une petite marche d'environ 10 minutes dans le terminal 2A, l'embarquement s'est déroulé à une vitesse éclair.Nous avons donc pris place à bord de l'avion, un Boeing 757-200 immatriculé P4-MAS âgé de près de 19 ans, pour ce vol aller à bord de la classe économique.

Ce qui nous a frappé en entrant dans l'appareil est le manque de système de divertissement individuel (IFE). La raison est simple : cet appareil et un autre B757 de la flotte Air Astana seront très bientôt remplacés par des Airbus A321neo qui eux seront équipés de système IFE personnel. La cabine économique est aménagée en six sièges de front, en 3-3, proposant un espace standard entre deux sièges de 31 pouces (78cm).

Nous avons quitté le terminal 2A en direction de la piste 27L où l'appareil a décollé à 19h40 précisément.

Une fois le Boeing 757 à son altitude de croisière, le personnel de bord nous a fait découvrir la "classe Economy Sleeper" proposé par la compagnie Air Astana. Cette classe à l’avant de la cabine Classe Economique a pour particularité de proposer une rangée de trois sièges pour un seul voyageur. Cette classe économique "plus", proposée par Air Astana, permet également aux passagers de bénéficier d'un Ipad disposant d’un programme de divertissements avec des films, musiques et jeux.

Après un repas et un joli couché de soleil, il était temps de nous reposer un peu, le vol s'effectuant de nuit. Les hôtesses toujours souriantes et toujours aux petits soins avec les passagers, ont transformé notre rangée de 3 sièges en un lit. La rangée de 3 sièges s’est transformée en un vrai lit avec un matelas ajouté par le personnel à bord, une couette et un oreiller. Il est toujours très agréable de profiter de 3 sièges pour s'allonger ; il faut préciser néanmoins que le système de ceinture gêne légèrement malgré le matelas se trouvant dessus, notre dos s'en souvient encore.

Après une courte nuit dans ce Boeing 757 assez bruyant, les steppes du Kazakhstan étaient déjà en vue. L'appareil a entamé sa descente vers l'aéroport international d'Astana où l'avion a atterri sur l'unique piste à 05h30 heure locale.

Avant notre sortie de l'appareil, nous avons eu la chance d'échanger quelques mots avec le personnel de bord exclusivement féminin. Nous les remercions d'ailleurs pour leurs sourires et la pose pour la photographie.

Après être resté deux jours pour visiter la ville d'Astana, la capitale du Kazakhstan, il était déjà temps de rentrer à Paris et de se rendre à l'aéroport situé à près de 25 kilomètres du centre d'Astana.

Après l'enregistrement et notre carte d'embarquement en classe affaire en poche, les agents d'Air Astana nous ont accompagné jusqu'au salon "Shanyrak" de la compagnie kazakh. Nous avons attendu, dans cet agréable salon, notre vol retour, KC223, prévu à 16h15 (heure locale).

L'embarquement venu, nous nous sommes dirigés vers la porte d'accès située à quelques pas du salon d'Air Astana. Nous avons pu voir à ce moment là que l'appareil qui allait nous ramener à Paris serait le même que celui de l'aller, le Boeing 757-200 immatriculé P4-MAS. Une fois à l'intérieur de l'appareil nous nous sommes laissé mener vers l'avant de l'appareil pour rejoindre la classe affaires.

Cette classe affaire est composée de 16 sièges en configuration quatre de front, 2-2, avec un espace entre sièges de 57 pouces (145cm). Comme pour la classe économique, il n'existe pas de système de divertissement individuel intégré dans les sièges. Le passager de cette classe bénéficie toutefois, comme la classe "Economy Sleeper", d'un Ipad proposant des films, musiques et jeux.

Le siège en classe business dispose d'une prise électrique et d'une lampe individuelle. Le siège de ce Boeing 757 est un siège coque qui se déplie en un lit mais qui n'est pas horizontal.

Après un décollage rapide de la piste unique de l'aéroport international d'Astana, le personnel de bord a servi un petit apéritif puis un repas léger.

Durant ce vol retour, Aeroweb-fr.net a rencontré un passager de la classe affaires, qui a passé dix jours au Kazakhstan.

Aeroweb-fr.net : Pourquoi êtes-vous parti au Kazakhstan ?

François : Je suis retraité d'une grande entreprise française et maintenant je donne, bénévolement, des cours à l'étranger.

Aeroweb-fr.net : Connaissiez vous la compagnie Air Astana ?

François : Non pas du tout, et pour tout vous dire, je ne m'en suis pas occupé. Il me fallait un vol direct pour le Kazakhstan.

Aeroweb-fr.net : Voyagez-vous souvent ?

François: Je voyage environ 3 à 4 fois par an. Lorsque je donne des cours, j'ai plus l'habitude de voyager avec la compagnie historique française.

Aeroweb-fr.net : Quels sont les points positifs que vous retiendrez d'Air Astana ?

François : Un personnel de bord excellent. Les hôtesses sont très attentionnées et souriantes, en plus elles sont très jolies, ce qui ne gâche rien.

Aeroweb-fr.net : Un point négatif ?

François : Pas vraiment, j'ai juste été surpris par le manque d'écran personnel mais en classe affaire, on nous prête une tablette pour se divertir. Par ailleurs, la qualité des repas pourrait sans doute être encore améliorée.

Aeroweb-fr.net a également rencontré Yenlik, et Yekatarina, hôtesses d'Air Astana. Yekatarina travaille depuis 12 ans pour cette compagnie aérienne. Elle nous a déclaré qu'elle aimait cette compagnie et qu'elle n'avait pas l'intention de la quitter.

Après un vol légèrement turbulent dû aux orages, le Boeing 757 a entamé sa descente vers l'aéroport de Paris CDG. L'appareil a atterri à 19h12 sur la piste 26 L de l'aéroport parisien.

Pour terminé notre voyage nous avons pu visiter le cockpit du Boeing 757 et rencontrer les deux pilotes .

En conclusion, nos voyages avec Air Astana ont été très confortables et très agréables. Le point fort de cette compagnie est vraiment son personnel qui est vraiment à l'écoute des voyageurs. Tous les PNC rencontrés avaient le sourire et ont tous été professionnels. Le seul petit bémôle est le manque IFE en classe économique dans cet appareil mais cela devrait être corrigé avec l'arrivée des Airbus A321Neo.

