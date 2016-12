Aer Lingus fête ses 80 ans

Article publié le 5 juin 2016 par David Dagouret

Le 27 mai dernier, la compagnie irlandaise a fêté ses 80 ans.

Aer Lingus prit son envol pour la première fois entre Baldonnel (Irlande) et Bristol (Royaume-Uni), il y a 80 ans, le 27 mai 1936. La compagnie irlandaise, inaugura son premier vol entre Baldonnel et Bristol ce même jour de 1936. Pour célébrer cet anniversaire, Aer Lingus a fait voler, 80 ans plus tard, l’Iolar, une réplique de l’appareil six places De Havilland 84 Dragon qui opéra le premier vol vers Bristol, avec seulement cinq passagers à son bord.

Alors que son premier appareil ne pouvait embarquer que six passagers, la compagnie nationale irlandaise compte désormais plus de 62 avions dans sa flotte et transporte plus de 12 millions de personnes venues d’Irlande et du monde entier vers plus de 100 destinations à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

L'année 1958 a marqué la mise en service du premier vol transatlantique d’Aer Lingus depuis Dublin et Shannon vers New York. Près de 60 ans plus tard, la compagnie dessert 12 vols directs entre l’Irlande et l’Amérique du Nord. 2016 est une année particulièrement pour le développement transatlantique d’Aer Lingus qui lance trois nouveaux vols directs depuis l’Irlande vers l’Amérique du Nord : Los Angeles (Californie) qui a débuté le 4 mai dernier, Newark (New Jersey) qui sera lancé le 1er septembre et Hartford (Connecticut), le 28 septembre.

Stephen Kavanagh, CEO d’Aer Lingus a déclaré : "Nous sommes ravis de célébrer 80 années de service chez Aer Lingus. 2016 a été une année très excitante pour la compagnie jusqu’à présent. Nous avons récemment initié notre nouveau service vers Los Angeles et, en septembre, débuteront nos opérations vers Newark (New Jersey) et Hartford (Connecticut). Ces nouvelles dessertes ouvrent des opportunités en matière de tourisme et d’affaires avec une connectivité améliorée depuis notre hub à Dublin. Nous sommes fiers de nos 80 années d’histoire, à relier l’Irlande au reste du monde et nous continuerons à faire voler haut le trèfle pour les 80 années à venir."

