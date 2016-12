Airbus : sortie du premier A350 China Airlines (photos)

Article publié le 26 août 2016 par David Dagouret

Le 26 août 2016, le premier A350 aux couleurs China Airlines prêt à débuter ses tests.

Le premier Airbus A350 pour China Airlines est sortie de son hangar, avec sa peinture définitive, sa cabine et ses deux moteurs. L'appareil va maintenant débuter ses essais au sol puis en vol. Ce premier A350 pour la compagnie chinoise porte le numéro de série 049 et sera immatriculé B-18901. Il devrait être livré dès la fin de l'année 2016 et il sera déployé dans un premier temps sur des lignes régionales pour former le personnel puis vers l'Europe.

