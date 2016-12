Amazon reçoit son premier appareil (photos)

Article publié le 6 août 2016 par David Dagouret

L'entreprise de commerce électronique américaine basée à Seattle a reçu son premier avion.

Amazon, le spécialiste des ventes en ligne sur internet a reçu son premier avion.

L'appareil est un Boeing 767-300ER agé de plus de 22 ans et il est immatriculé N1997A, numéro de série 27310/545. Ce premier avion est loué à la société Atlas Air. Il devient le premier avion pour la société Amazon et à cet occasion la société a baptisé cet aéronef "Amazon one". L'entreprise américaine devrait recevoir un total de 40 avions qui recevront tous la nouvelle livrée de la compagnie aérienne d'Amazon "Prime Air".

Amazon a souhaité exploiter ses propres avions pour permettre la livraison des colis de ses clients en 24 ou 48 heures.

