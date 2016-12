ATR : nouveau Président Exécutif

Article publié le 12 octobre 2016 par David Dagouret

Christian Scherer succède à Patrick de Castelbajac au poste de Président Exécutif d'ATR

Les actionnaires d'ATR, Airbus Group et Leonardo-Finmeccanica, ont nommé M. Christian Scherer (54 ans) au poste de Président Exécutif d'ATR. Il succède à Patrick de Castelbajac, qui est nommé Company Secretary and Chief of Staff et membre du comité exécutif d’Airbus. La prise de fonctions aura lieu le 1er novembre 2016.

Les actionnaires d'ATR ont confirmé que M. Scherer dirigera l'entreprise dans le cadre d'un mandat de quatre ans afin de garantir la stabilité et la continuité de la croissance de l'entreprise. Giovanni Tramparulo, actuel Directeur Financier d'ATR, est également reconduit dans ses fonctions pour quatre ans.

Christian Scherer est actuellement Vice-président exécutif et Directeur d'Airbus Group International. Auparavant, il a dirigé le service Marketing et Commercial d'Airbus Defence and Space et était membre du comité exécutif d’Airbus Defence and Space et Directeur Général d’Airbus Defence and Space GmbH. Il a débuté sa carrière chez Airbus en 1984 et a occupé plusieurs postes de direction, parmi lesquels ceux de Directeur Commercial adjoint, puis de Directeur de la Stratégie et des Programmes futurs.

Tom Enders, PDG d'Airbus Group, a dit à cette occasion : "Christian Scherer a démontré une très riche expertise commerciale, une vision stratégique et de solides compétences managériales. Il est le candidat idéal pour succéder à Patrick de Castelbajac que je remercie pour son excellent travail à la tête d’ATR. La nomination de Christian pour un mandat de quatre ans illustre l'engagement d'Airbus Group en faveur du succès de son partenariat avec Leonardo".

Mauro Moretti, le PDG de Leonardo-Finmeccanica, a pour sa part déclaré : "Nous nous félicitons de l'arrivée de Christian Scherer, un homme qui a brillamment fait ses preuves dans le secteur de l'aviation commerciale.

Avec sa nomination, nous espérons continuer à renforcer la place de leader qu'occupe ATR sur son marché".

Christian Scherer a ajouté: "Je suis enchanté d’être nommé Président Exécutif du leader mondial de l’aviation régionale. J’apprécie tout particulièrement l’esprit de famille exceptionnel et la proximité avec les clients d’ATR. J’ai grandi dans une culture similaire et j’espère pouvoir la perpétuer pour le bénéfice de nos clients, employés et actionnaires."

Liens commerciaux

Les réactions des lecteurs

Adrinalina75

Anonyme Inscrit le 26/09/2016

35 messages postés # 3 novembre 2016 10:11 Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.

Voir toutes les réactions sur le forum