Boeing France aura un nouveau directeur général en 2017

Article publié le 25 octobre 2016 par David Dagouret

Yves Galland annonce son départ à la retraite et la nomination de son successeur, Jean Marc Fron.

Yves Galland a annoncé son départ à la retraite après plus de 13 années passées à la tête de Boeing France. À compter du 1er janvier 2017, il sera remplacé par Jean-Marc Fron, qui est nommé directeur général de Boeing France.

Âgé de 50 ans, Jean-Marc Fron sera chargé d’assurer la coordination de toutes les activités de Boeing en France. Basé à Paris, il sera rattaché à Sir Michael Arthur, président de Boeing Europe.

Marc Allen, président de Boeing International a déclaré : "Yves Galland a accompli un travail remarquable en représentant notre entreprise et en défendant ses intérêts sur ce marché important. Il a su renforcer avec succès les liens de partenariat qui unissent Boeing à ses clients et ses fournisseurs en France ce qui nous place en bonne position pour poursuivre notre développement."

Jean-Marc Fron a rejoint Boeing en 2000 en tant que responsable communication basé à Bruxelles. En 2003, il a été nommé directeur de la communication pour la France avant d’occuper le poste de directeur de la communication internationale à Chicago à partir de 2005. À son retour en France en 2008, il a pris les fonctions de directeur de la stratégie pour la France et d’adjoint d’Yves Galland. Depuis 2010, Jean-Marc Fron coordonnait également le développement commercial de la division Boeing Défense, Espace et Sécurité sur le marché français.

Sir Michael Arthur, président de Boeing Europe a déclaré : "Jean-Marc allie une grande connaissance de notre entreprise et une solide expérience dans la création et le renforcement de nos partenariats avec les fournisseurs français. Depuis plus de quarante ans, Boeing a considérablement étendu sa collaboration avec la France, et je suis convaincu que Jean-Marc nous aidera à développer plus encore nos activités et notre présence dans l’Hexagone."

Liens commerciaux

Les réactions des lecteurs

Adrinalina75

Anonyme Inscrit le 26/09/2016

35 messages postés # 3 novembre 2016 10:10 Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.

Voir toutes les réactions sur le forum