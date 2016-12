Cathay Pacific lance une promotion "WELCOME A350"

Article publié le 27 octobre 2016 par David Dagouret

A l'occasion de l'arrivée de l'Airbus A350 sur la ligne Paris-Hong Kong, Cathay lance une promotion en classe affaires et économie premium.

Pour célébrer l’arrivée prochaine de son tout nouvel appareil, l'Airbus A350 sur la ligne Paris-Hong Kong, la compagnie aérienne Cathay Pacific propose à ses passagers un tarif spécial "Welcome A350".

Ce tarif exceptionnel sera valable pour toute réservation du 1er au 13 novembre 2016 d’un vol aller-retour au départ de Paris et à destination de Hong Kong en Classe Affaires et en Classe Economie Premium.

En Classe Affaires, le vol aller-retour Paris-Hong Kong sera disponible à partir de 2 690 € TTC

En Classe Economie Premium, ce vol aller-retour sera affiché à partir de 1 355 € TTC

À l’occasion de cette offre "Welcome A350", les voyageurs découvriront le calme et le confort de la nouvelle cabine Economie Premium et ses services dédiés : 28 sièges larges et confortables, un comptoir dédié à l’aéroport, un embarquement prioritaire, un verre de bienvenue et une serviette chaude offerts à l’arrivée à bord, un repas raffiné, une collation, une trousse de voyage et bien plus encore.

Ceux qui opteront pour la Classe Affaires, profiteront de plus d'espace et de confort grâce au siège-lit parfaitement horizontal, ainsi que davantage d'intimité en déployant la cloison mobile permettant de s’isoler des autres passagers. En guise de divertissement, un écran de télévision tactile de 47 centimètres avec audio et vidéo à la demande et un casque audio haute définition réducteur de bruit seront à disposition des passagers.

Les 48 A350 commandés, dont 6 déjà réceptionnés, seront équipés des derniers produits de la compagnie. Les passagers pourront également profiter d’une connexion Wi-Fi, un tout nouveau service proposé par Cathay Pacific à bord des A350 (Prix de la connexion Wi-Fi à bord : 9,95 USD/heure | vols de 6h et moins : 12,95 USD | Vols de 6h et plus : 19,95 USD).

Le premier Airbus A350 aux couleurs de la compagnie asiatique a été livré le 30 mai dernier (voir actualité)

