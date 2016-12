Delta dévoile ses nouveaux uniformes

Article publié le 21 octobre 2016 par David Dagouret

La compagnie américaine a dévoilé les nouveaux uniformes pour ses 60 000 employés.

Delta et le célèbre styliste new-yorkais, Zac Posen, ont dévoilé une nouvelle collection d’uniformes, que revêtiront les 60 000 employés de la société aérienne, comme les agents du service clientèle, les agents de bord, les agents de piste et les techniciens. Une coupe moderne alliant une palette de couleurs puissante à un style plus traditionnel, et évoquant le design classique et reconnaissable de ces dernières décennies permet de remettre à neuf l’uniforme et l’apparence des employés de Delta.

Les uniformes pour les employés de Delta n’ayant pas de contact direct avec la clientèle ont été conçus par la marque de vêtements Land’s End, avec l’assistance de Posen pour la conception et le choix des couleurs. Le partenariat pour la production et la conception entre Delta et Land’s End a été annoncé la semaine dernière.

Ed Bastian, le PDG de Delta a déclaré : "Les meilleurs employés du monde méritent d’avoir les meilleurs uniformes. Cette nouvelle collection puise à la fois son inspiration dans l’ancienne, mais est aussi plus moderne. « Zac et l’équipe de Delta ont beaucoup travaillé avec nos employés pour créer des vêtements élégants et indémodables, représentatifs de l’approche innovante et réfléchie de Delta. Nous avons très vite compris que l’approche innovante du design, la passion et l’investissement personnel de Zac permettraient de créer un uniforme pour nos employés grâce auquel Delta pourrait vraiment se démarquer."

Posen a travaillé directement avec des employés de Delta provenant de chaque groupe afin de préparer la collection et proposer un uniforme fonctionnel adapté à chaque type d’employé et aux environnements dans lesquels ils travaillent. Le design et le choix de chaque élément de l’uniforme final ont été influencés par les demandes des employés.

Zac Posen a quant à lui déclaré : "Nous voulions que les employés de Delta soient élégants sur le lieu de travail, sans que cela ne se fasse au détriment de la fonctionnalité et du style. En discutant avec les employés pour mieux comprendre comment leurs habits interviennent dans leur travail, j’ai pu concevoir un uniforme puissant et intéressant, le but étant que les employés de Delta renvoient l’image de confiance et d’intelligence qui caractérise la compagnie aérienne."

Les créations de Posen offrent de nouveaux mélanges de couleurs aux employés, leur permettant de porter du « Prune Passeport », du « Rouge cardinal de Croisière » et du « Graphite de Piste », avec quelques touches « Ardoise Gratte-ciel » et « Chardon de Voyage », afin de présenter un uniforme cohérent pour les relations avec les clients et les travaux techniques. On y trouve de nombreux détails subtils comme un col unique en son genre sur les blouses en « Chardon de Voyage » pour les femmes ainsi que le logo de Delta, surnommé le « widget », présent sur tous les uniformes de la collection. Et pour les employés n’ayant pas de contact direct avec les clients, des « widgets » réfléchissants sont brodés sur leurs vêtements d’extérieur conçus pour être très visibles.

Pour les agents de bord et ceux du service clientèle, divers accessoires ont été prévus, comme une robe à col en V couleur « Prune Passeport », un pull péplum, une « robe portefeuille », un tailleur jupe ottoman et une veste « swing ». Pour les hommes, un costume trois pièces couleur « Graphite de Piste », un pull à encolure en « Prune Passeport » et une cravate à motif « widget », entre autres. Les employés techniques travaillant sur les rampes d’aéroport ou dans la division Opérations Techniques de Delta, recevront un pull à couche intermédiaire, une veste ANSI trois-en-un, et un polo à séchage rapide.

Posen, connu pour ses réalisations dans le monde de la couture et de la mode, a utilisé les dernières technologies du tissu et du textile pour concevoir des vêtements capables de résister à la vie mouvementée des aéroports et des avions.

"Le personnel de Delta va porter cette collection pour les années à venir. Il fallait donc que tout soit parfait. Elle doit être intemporelle et symboliser l’identité unique et la force de notre société. Zac a relevé le défi, et c’est un succès éblouissant", selon Elaine Casanova, 42 ans, qui travaille comme agent de bord à Minneapolis.

Chad Holmes, un agent de piste de Salt Lake City et membre de l’équipe en charge de l’uniforme des différentes divisions, revient sur la nature collaborative du projet : "Le comité pour l’uniforme des employés a participé à chaque étape de la création, en écoutant les opinions de nos collègues grâce aux stages d’accompagnement et aux groupes de discussion. Il était impressionnant et enrichissant de voir la manière dont les commentaires ont été pris en compte et ont permis la création de cette nouvelle collection d’uniformes, jusqu’aux moindres détails."

À partir de décembre et dès le début 2017, une équipe constituée de 1 000 représentants des employés porteront ces uniformes à titre d’essai. Leurs retours permettront d’apporter les ajustements et modifications nécessaires pour que ces uniformes soient distribués à tous les employés de Delta lors du premier trimestre 2018.

La dernière mise à jour des uniformes de Delta pour les tenues de l’équipage aérien (dont les agents de bord et les agents du service clientèle) avait été réalisée par Richard Tyler en 2006. Pour les uniformes du personnel au sol (dont les employés des opérations techniques et les agents de piste), la dernière mise à jour date de 2000.

