Finnair fête l'anniversaire de son A350

Article publié le 6 octobre 2016 par David Dagouret

Le 07 Octobre 2015, la compagnie finlandaise prenait livraison de son premier Airbus A350.

Cela fait un an que Finnair a pris livraison de son premier Airbus A350. Depuis la livraison de ce premier exemplaire (OH-LWA) la compagnie finlandaise a reçu six Airbus A350 supplémentaires, le dernier ayant été livré le 29 septembre dernier. Ces six appareils ont été déployés vers 17 pays sur trois continents. Les Airbus A350 de Finnair ont transporté un total de 534 000 passagers sur un distance totale de 15 356 000 kilomètres.

Le premier vol quotidien en A350 a été opéré le 21 novembre 2015 à destination de Shanghai. Sur les sept A350 déjà réceptionnés par la compagnie, 6 sont en service sur les liaisons entre Helsinki et Pékin, Shanghai, Bangkok, Hong Kong, Seoul (jusqu’au 16 octobre), Londres, et bientôt Singapour.

Selon les prévisions de livraison, la compagnie s’attend à opérer 11 appareils à la fin 2017 et 19 d’ici la fin de l’année 2023.

Dès demain, les passagers se trouvant à l'aéroport d'Helsinki pourront fêter cet événement avec la compagnie qui distribuera des douceurs aux portes d’embarquement des vols opérés en A350.

L’A350 XWB de Finnair est équipé de 297 sièges configurés en bi-classe avec trois niveaux de confort, soit 46 sièges en Classe Affaires, 43 sièges Economy Comfort et 208 sièges en Classe Economique. Le 11 novembre 2015, Aeroweb-fr.net s'était rendu à Helsinki et avait pris place à bord de l'A350 Finnair pour vous faire découvrir cet appareil (revoir le reportage).

