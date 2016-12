Le Bombardier CS300 reçoit sa validation de type de l'EASA

Article publié le 11 octobre 2016 par David Dagouret

Le 07 octobre 2016, le constructeur canadien a annoncé la certification du CS300 par l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne.

L'Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA) a délivré la certification de type au CS300 du constructeur Bombardier. La livraison du premier appareil devrait se dérouler comme prévu avant la fin de l'année 2016. Le premier modèle CS300 devrait donc rejoindre la flotte d'Air Baltic, compagnie de lancement du CS300.

La validation de l’EASA fait suite à la certification de type de l’avion CS300 octroyée par Transports Canada en juillet 2016 (revoir l'actualité).

François Caza, vice-président du Développement de produits et ingénieur en chef, responsable de l’organisation d’approbation de la conception de Bombardier a déclaré : "L’approbation de notre avion CS300 par l’EASA suit le calendrier prévu et vient saluer l’importante contribution de nos ingénieurs et experts techniques hautement qualifiés au développement et à l’essai des avions C Series, les meilleurs de leur catégorie. Nous sommes convaincus que la livraison et l’entrée en service imminentes de l’avion CS300 pour airBaltic seront aussi réussies que pour l’avion CS100 de SWISS."

Le premier Bombardier CS100 a quant à lui, a déjà été livré à la compagnie helvétique "SWISS" en juin dernier et l'équipe d'aeroweb-fr.net a pu tester ce modèle avant le salon aéronautique de Farnborough 2016 (revoir ce reportage).

