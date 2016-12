Philippine Airlines signe pour 12 Q400 à capacité accrue

Article publié le 14 octobre 2016 par David Dagouret

Le 14 octobre 2016, Bombardier et Philippine Airlines signent un contrat pour une acquisition pouvant aller jusqu'à 12 Dash 8 Q400 à 86 places.

Philippine Airlines, compagnie aérienne nationale des Philippines a annoncé avoir signé une lettre d'intention avec le constructeur canadien, Bombardier. Ce contrat pour sur l'acquisition pouvant aller jusqu'à 12 Q400. Les avions choisis par la compagnie seront des Q400 biclasse à capacité d'assise supplémentaire, ils seront équipés de 86 places dont 10 en classe supérieure. La compagnie philippine deviendra ainsi la première compagnie à exploiter ce type d'appareil à capacité accrue.

Jaime J. Bautista, président et chef de la direction de Philippine Airlines a déclaré : "Depuis près de dix ans, la gamme d’avions Q Series de Bombardier a été essentielle à l’évolution des activités sur notre réseau intérieur. Nous sommes fiers que la croissance soutenue de notre flotte fasse de nous le premier transporteur aérien à inaugurer un service assuré par l’avion Q400 biclasse de 86 places. Dans nos efforts pour devenir un transporteur aérien "5 étoiles", l’avion Q400, doté d’une configuration moderne et novatrice, jouera un rôle précieux pour fournir à nos passagers une expérience en vol de calibre mondial."

Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux a affirmé : "Intégrer l’avion Q400 biclasse à capacité assise supplémentaire dans ses activités est la solution idéale pour Philippine Airlines alors qu’elle refaçonne sa stratégie de transport aérien domestique. Avec l’équilibre parfait qu’il assure entre les commodités offertes aux passagers et la souplesse opérationnelle, l’avion Q400 de 86 places offrira à Philippine Airlines d’importantes occasions de se démarquer dans l’environnement concurrentiel féroce de la région. Nous sommes impatients de travailler avec Philippine Airlines pour conclure une entente d’achat ferme d’avions Q400."

François Cognard, vice-président des Ventes pour l’Asie du Sud-Est et l’Australasie a indiqué : "Au moment où Philippine Airlines entreprend de développer ses activités d’exploitation domestiques à partir de plaques tournantes secondaires et d’accroître la connectivité intra-insulaire, l’avion Q400 de 86 places – le plus grand avion turbopropulsé biclasse sur le marché, rehaussera la position concurrentielle du transporteur en offrant les plus faibles coûts par siège-kilomètre et les plus faibles coûts d’exploitation sur le marché des avions régionaux. Notre collaboration soutenue ouvrira certainement la voie à une autre décennie d’activités rentables et efficaces."

