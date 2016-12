WOW air : deux vols par jours à Paris

Article publié le 19 octobre 2016 par David Dagouret

Dès mars 2017, la compagnie islandaise passera en biquotidien depuis et vers Paris.

La compagnie low-cost islandaise WOW air a déclaré qu'elle allait renforcer ses vols vers et depuis Paris. La liaison entre l'Islande et Paris Charles de Gaulle passera donc à deux vols par jours soit un total de 14 vols directs par semaine. Une liaison sera effectuée le matin et une seconde l'après midi ou en soirée.

kúli Mogensen, fondateur et PDG de WOW air, a commenté: "Paris est un marché majeur pour nous et les résultats suite à l’ouverture de nos nouvelles liaisons transatlantiques cette année ont été extrêmement positifs. C’est ce qui nous permet aujourd’hui d’augmenter nos fréquences depuis Paris et de continuer à transformer le paysage des voyages low-cost transatlantiques. Il s’agit d’une période très stimulante et nous avons de nombreux plans d’expansion en projet : nous nous tournons vers l’avenir et souhaitons encore développer notre réseau."

WOW air a également déclaré qu'elle allait passer à deux vols par jours vers Amsterdam et Londres. Elle étoffera également son offre vers la Californie. De 5 par semaine, les vols vers San Francisco passeront à 7, soit un vol quotidien. De même, la liaison vers Los Angeles bénéficiera de 3 vols supplémentaires par semaine pour passer aussi en quotidien.

