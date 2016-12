Air Austral repart à Bangkok en ligne directe

Article publié le 3 novembre 2016 par David Dagouret

Le 03 novembre 2016, la compagnie réunionnaise a annoncé la reprise de la ligne directe entre La Réunion et Bangkok grâce à son nouveau Boeing 787.

L’arrivée des 2 nouveaux Boeing 787 au sein de la flotte d’Air Austral marque une étape importante pour le renforcement de son programme de vols. Ce nouvel appareil de 264 sièges répartis sur 2 classes de voyages, la Club Austral (affaires) et la Loisirs (économique), ouvre à la compagnie de nouvelles possibilités.

Après le lancement réussi et attendu, le 10 juin dernier, de la liaison directe entre Mayotte et Paris avec le premier 787 réceptionné, la compagnie poursuit sa dynamique et lance à nouveau un vol sans escale entre La Réunion et la Thaïlande. Cette desserte était, ses dernières années, opérées avec une escale à Chennai (Réunion>Chennai>Bangkok). L’arrivée du deuxième 787 permet à Air Austral de dédoubler cette ligne et ainsi de proposer, à partir de cette saison hiver IATA, le vol direct Réunion-Bangkok à raison de 2 vols par semaine:

La Réunion>Bangkok : les mercredis et samedis à 22h10

Bangkok > La Réunion : les jeudis et dimanches à 10h50

Le premier vol commercial a décollé hier, le 2 novembre, de l’aéroport de La Réunion Roland Garros à 22h15 avec 250 passagers à son bord. Il est arrivé à l’heure prévue à Bangkok après un vol sans escale d’environ 7 heures.

Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral a déclaré : "Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir à nouveau proposer à nos clients cette liaison en direct. Le 787, un appareil de capacité intermédiaire avec cependant un rayon d’action permettant de parcourir de longues distances, nous donne le moyen de le faire, en offrant plus de confort à nos passagers, mais aussi en garantissant la durabilité de la ligne. Parallèlement, nous maintenons la desserte de l’Inde du Sud en Boeing 737 et nous offrons ainsi d’avantage de sièges de/vers Chennai, une destination que nous saurons encourager dans les mois qui viennent."

