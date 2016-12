Air Calédonie reçoit son premier ATR 72-600

Article publié le 25 novembre 2016 par David Dagouret

Le 25 novembre 2016, la livraison de ce premier ATR 72-600 à la compagnie, s'inscrit dans le cadre du renouvellement de sa flotte.

Air Calédonie a pris ce jour livraison du premier de ses 4 appareils ATR 72-600, à l'occasion d'une cérémonie organisée dans les locaux toulousains d'ATR. L'ATR 72-600 d'Air Calédonie accueillera 68 passagers en classe unique, et sera exploité sur le réseau intérieur de la Nouvelle-Calédonie.

Un partenariat unit Air Calédonie à ATR depuis 1986, avec l'entrée en service du premier ATR 42, qui était destiné à développer les liaisons inter-îles. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, avec l'entrée en service des turbopropulseurs ATR 72-600 de dernière génération, la compagnie va compléter et progressivement remplacer sa flotte d'ATR actuelle, et ce faisant augmenter sa capacité de transport de passager tout en offrant le plus haut niveau de confort à ses clients.

Samuel Hnepeune, PDG d'Air Calédonie, a déclaré : "La livraison d'aujourd'hui représente une nouvelle étape majeure dans la stratégie de la compagnie de mettre en place des fondations solides pour l'avenir. Continuer à assurer nos dessertes court-courrier inter-îles avec des appareils ATR est une décision qui s’inscrit dans le plan d'Air Calédonie de doter sa flotte des appareils les plus fiables et les plus économes en carburant. Du fait de son efficacité opérationnelle et de son confort exceptionnel, la gamme d’appareils ATR -600 représente un choix idéal pour notre compagnie".

Le Président Exécutif d'ATR, M. Christian Scherer s'est félicité : "Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Air Calédonie dans cette phase de croissance. Avec la mise en service de ces appareils modernes de la série ATR -600, Air Calédonie démontre une fois encore sa confiance dans notre produit, qui s'avère être une référence pour les compagnies aériennes du monde entier. Air Calédonie procède actuellement à une transformation majeure et nous sommes heureux de voir l'ATR 72-600 devenir une partie intégrante de la réussite de la compagnie".

Le nouvel ATR 72-600 devrait effectuer son premier vol commercial le 7 décembre prochain, entre les aéroports néocalédoniens de Magenta et de Koné, liaison qu'il assurera ensuite à une fréquence moyenne de 26 vols aller-retour hebdomadaires.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet