Air France : création d'une nouvelle compagnie mais pas une low cost

Le 03 novembre 2016, lors d'une conférence présentant la stratégie d'Air France-KLM, la compagnie française a annoncé le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne.

Jean-Marc Janaillac, président-directeur général d'Air France-KLM a présenté, hier, le nouveau projet stratégique d'Air France-KLM. L’ambition du groupe est notamment de reprendre l'offensive sur le long-courrier et cette offensive passe par la création d'une nouvelle compagnie aérienne.

Le nom de cette compagnie aérienne n'a pas été dévoilée mais elle sera créée à partir de sa grande soeur, Air France. Elle sera basée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle mais d'après Jean-Marc Janaillac, elle ne sera pas low cost.

Cette nouvelle compagnie sera développée pour contrer les compagnies du Golf qui se développe de plus en plus sur des marchés clés où Air France-KLM souhaite se développer et ouvrir de nouvelles lignes. D'après le groupe, cette nouvelle compagnie proposera des offre simple, moderne et innovante où elle proposera des destinations avec une offre business et loisirs semblable à celle d'Air France.

La flotte de cette compagnie sera composée de 10 avions d'içi l'année 2020, dans un premier temps des Airbus A340 puis des Airbus A350. Elle exploitera 30% des nouvelles lignes créées par le groupe Air France-KLM. Les avions seront exploités par des pilotes Air France, volontaires pour rejoindre cette nouvelle compagnie. Concernant le personnel navigant commercial, une filière spécifique sera créée afin de permettre d'opérer cette nouvelle compagnie au niveau de coûts du marché. Les activités au sol, assurées par Air France, seront elles aussi optimisées en tirant parti au maximum de la digitalisation.

Après cette annonce les premières commentaires n'ont pas tardé. Les pilotes du groupe ont semblé être intéressé par ce nouveau projet, le personnel navigant quant à lui semblait plus réservé sur la création de cette nouvelle compagnie. Attendons de connaître le cadre social de cette nouvelle compagnie qui sera négocié avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines.

