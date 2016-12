Airbus : 13 A320 supplémentaires pour Peach

Article publié le 18 novembre 2016 par David Barrie

La low-cost japonaise se dirige aussi vers l'A320neo et renouvelle sa confiance à Airbus.

La compagnie japonaise, Peach Aviation, a annoncé avoir signé un contrat sur une commande ferme auprès d'Airbus qui verra la livraison de treize avions de la famille A320. Parmi ces treize appareils, Peach commande des A320neo ; le transporteur nippon devient ainsi le premier opérateur low-cost de l'A320neo au Japon. Les trois autres A320 sont des exemplaires "classiques" du monocouloir européen.

Peach exploite actuellement une flotte de dix-huit A320 auxquels s'ajouteront deux A320 déjà commandés.

Après des années de vache maigre au Japon, Airbus a su se frayer une place sur ce marché auparavant chasse gardée de Boeing. Outre Peach, All Nippon Airways et Japan Airlines ont toutes deux commandé des appareils européens : des A320 et A380 pour ANA, des A350 pour Japan Airlines.

Shinichi Inoue, directeur général de Peach a déclaré : "Grâce à l'introduction de l'A320neo au sein de notre flotte, nous allons optimiser encore davantage notre rentabilité. Nous sommes convaincus que l'A320neo nous permettra de renforcer notre position sur le marché de l'aviation japonais, hautement compétitif."

Sur place, à Tokyo, Fabrice Brégier d'Airbus a quant à lui dit : "Cette commande vient renforcer la place de la famille A320 en tant qu’avion de prédilection pour les compagnies, et pour le secteur low-cost japonais. Nous sommes très honorés de cette confiance dans nos produits, démontrée une fois encore par Peach Aviation, et sommes certains que la famille A320 contribuera au succès continu de la compagnie et à l'expansion de ses marchés, tant au niveau national que régional."

