Airbus : premier vol de l'A350-1000 réussi !

Article publié le 24 novembre 2016 par David Barrie

Le premier A350-1000 a atterri après plus de 4 heures de vol. Ce vol inaugural s'est déroulé avec succès. L'avion avait décollé à 10h42 de l'aéroport de Blagnac et est revenu sur la plateforme toulousaine à 15h00.

MISE A JOUR - JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 - 16h30

L'A350-1000 a bien atterri à Toulouse, de là ou il était parti, à 15h00 précises. Son vol inaugural aura donc duré quatre heures et vingt minutes.

Après être parti vers le nord de Toulouse, l'avion a vite bifurqué vers le sud de la France en longeant d'est en ouest la chaîne des Pyrénées.

Avant d'atterrir, l'appareil a effectué un survol des usines Airbus et a fait une dernière boucle pour se poser en piste 14R.

Fabrice Brégier, PDG d'Airbus, a déclaré à l'issue du vol : "Nous avons vu aujourd'hui pour la première fois l'A350-1000 en action. Cet avion est le plus moderne et le plus performant de sa catégorie. Il viendra bientôt compléter la famille A350 XWB, qui connaît un vif succès. J'adresse mes félicitations et mes remerciements à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce premier vol."

Cet avion, MSN059, sera utilisé pour les tests de performances (comportement de l’avion dans son domaine de vol, vol à différentes masses, freinage, ...). Les avions suivants (MSN071 et MSN065) serviront aussi à évaluer les performances de l'appareil et les vols de longue durée (MSN065 sera équipé d'une cabine). C'est Qatar Airways qui recevra le premier appareil dans la deuxième moitié de 2017.

Le décollage du premier Airbus A350-1000 s'est déroulé sans encombre. En ce jeudi 24 novembre 2016, l'avion s'est élancé en piste 32L après être resté en seuil pendant de longues minutes. Il a décollé comme prévu peu après 10h30, à 10h42 précisément. La version longue de l'A350 XWB est actuellement en vol. L'appareil devrait revenir sur Toulouse en début d'après-midi. Ce sont Hugues Van Der Stichel et Frank Chapman qui est sont commandes de cet appareil

Ce premier vol marque le début des essais en vol de l'avion et lance la campagne de certification. Cet appareil (immatriculé F-WMIL, numéro de série 59) sera rejoint par deux autres avions d'essais. La campagne de certification devrait durer moins d'un an pour l'A350-1000 en vue d'une première livraison d'ici la fin 2017.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet