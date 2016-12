Aircalin commande deux A330neo et deux A320neo

Article publié le 29 novembre 2016 par David Dagouret

La compagnie néo-calédonienne a signé un accord avec Airbus pour l'achat de deux A330neo et deux A320neo.

Aircalin, compagnie basée à Nouméa, capitale du territoire français de Nouvelle-Calédonie, a signé un protocole d'accord portant sur deux monocouloirs A320neo et deux gros-porteurs A330-900. L'accord a été finalisé et signé à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue à Nouméa, en présence de responsables de la compagnie et de représentants d'Airbus.

Le choix de la motorisation pour les A320neo et la configuration cabine des deux types d'appareils seront annoncés ultérieurement. Les A320neo seront déployés sur des lignes régionales existantes à destination de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique. Aircalin renforcera également ses connexions à destination du Japon, et envisage l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers la Chine.

Didier Tappero, CEO d'Aircalin a déclaré : "Dans le cadre de notre plan de développement du tourisme en Nouvelle-Calédonie, Aircalin a pris une décision stratégique portant sur le renouvellement de l'ensemble de sa flotte, basée sur l'introduction d'A320neo et d’A330neo qui permettront l'ouverture de nouvelles lignes connectant la Nouvelle-Calédonie à l'ensemble de la région. Les appareils NEO, qui intègrent des technologies avancées, consommeront moins de carburant, assureront une réduction de nos coûts d'exploitation, et offriront à nos fidèles passagers les plus hauts standards de confort."

Chris Buckley, Executive Vice President Sales d'Airbus pour l'Europe, l'Afrique et le Pacifique a déclaré : "Nous sommes très heureux qu'Aircalin ait opté pour des appareils de nos familles best-seller A330neo et A320neo afin d'assurer sa rentabilité future et optimiser le trafic touristique à destination de la Nouvelle-Calédonie. Grâce à la similarité unique des A320 et des A330 (tant CEO que NEO), Aircalin bénéficiera d'une transition sans heurts et rentable qui assurera le maintien des synergies existantes au sein de sa flotte et une efficience accrue, déjà connue à ce jour grâce à sa flotte Airbus."

