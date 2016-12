Boeing : Ray Conner PDG de Boeing Aviaition Commerciale prendra sa retraite en 2017

Article publié le 22 novembre 2016 par David Dagouret

Le 22 novembre 2017, le constructeur américain a annoncé dans le même temps que Kevin McAllister allait succéder à Ray Conner au poste de président & CEO de la division Aviation Commerciale.

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing a annoncé, aujourd'hui, que Ray Conner Présdient & CEO de Boeing Aviation COmmerciale allait prendre sa retraite fin 2017. Kevin McAllister lui succèdera à ce poste.

Ray Conner, 61 ans, continuera d’occuper le poste de Vice Chairman de Boeing jusqu’à la fin 2017. Il travaillera en étroite collaboration avec Kevin McAllister au cours des mois à venir, veillant à une bonne transition dans les relations nouées avec les clients, les fournisseurs, les communautés et les interlocuteurs gouvernementaux, tout en assurant la continuité des opérations et du support clients. Ray Conner aura également pour mission de superviser et de guider l’évolution stratégique du Groupe dans la création d’une division intégrant les activités de services et demeurera impliqué dans la stratégie de développement produits de la division Aviation Commerciale. Ray Conner avait été nommé à la tête de Boeing Aviation Commerciale en 2012 en remplacement de Jim Albaugh (voir actualité).

Kevin McAllister, 53 ans, rejoint Boeing après 27 années passées chez GE Aviation, où il occupait depuis 2014 le poste de président et CEO de GE Aviation Services. Précédemment, en sa qualité de vice-président et directeur général Marketing et Ventes mondiales à partir de 2008, Kevin McAllister a été crédité d’une croissance record du carnet de commandes de GE Aviation, dont le chiffre d’affaires s’élève à près de 25 milliards de dollars.

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Avec en ligne de mire le départ en retraite de Ray Conner et un marché mondial des services en pleine expansion, ces décisions permettront à Boeing de se renforcer et de poursuivre sa croissance, ainsi que de mieux servir nos clients, nos employés, nos actionnaires et nos autres partenaires au cours des années à venir. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Ray pour les qualités de leadership dont il a fait preuve et ses contributions à Boeing pendant près de quarante ans. Nous continuerons de nous appuyer sur son expérience et sa riche expertise dans cette phase de transition."

Dennis Muilenburg a également déclaré : "Kevin est l’un des dirigeants les plus performants et les plus respectés de l’industrie, et nous nous réjouissons de l’accueillir chez Boeing et au sein de la solide équipe de Boeing Aviation Commerciale. C’est un leader passionné qui bénéficie de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur aéronautique. Kevin connaît bien Boeing, partage nos valeurs et notre engagement vis-à-vis de nos équipes. Focalisé sur les résultats, il dispose de l’expérience opérationnelle et du business nécessaire pour diriger cette activité vitale et en pleine croissance."

