Bombardier : le Global 7000 effectue son premier vol

Article publié le 6 novembre 2016 par David Dagouret

Le 04 novembre 2016, le futur avion d'affaires du constructeur canadien a effectué avec succès son vol inaugural.

Le Global 7000 du constructeur canadien, Bombardier, sera le premier avion d'affaires à offrir quatre zones habitables séparées. Il pourra relier sans escale, Londres à Singapour ou New york à Dubaï et pourra atteindre une vitesse maximale de mach 0.925. Les passagers à bord du biréacteur d'affaires Global 7000 pourront donc découvrir l'expérience d'une autonomie long-courrier de 13 705 km à mach 0.85 avec huit passagers.

Le premier Global 7000 de test, immatriculé C-GLBO a donc effectué, vendredi dernier, son premier vol d'essais (FTV1). Ce premier vol marque le début d’un programme d’essais en vol pour le plus récent membre de la gamme d’avions Global emblématique de Bombardier, qui doit entrer en service au second semestre de 2018.

L'appareil a décollé de l'aéroport de Toronto sous le commandement du capitaine Ed Grabman assisté de son copilote Jeff Karnes et de l’ingénieur d’essais en vol Jason Nickel. L'avion a décollé à 10:25 (heure locale) et a effectué un vol de 02 heures et 27 minutes. Les pilotes ont notamment pu tester les commandes de vol et les systèmes de base qui ont tous fonctionné sans problèmes. L'équipage a effectué une montée graduelle jusqu'à 20 000 pieds (6 096 mètres) et l'avion a pu atteindre une vitesse de test de 240 noeuds.

David Coleal, président de Bombardier Avions d’affaires a déclaré : "Le vol inaugural est le point culminant d’une somme incroyable de savoir-faire et d’expérience par nos employés dévoués, nos partenaires et nos fournisseurs. C’est un moment de grande fierté pour Bombardier, qui confirme que le développement du programme d’avion Global 7000 respecte son échéancier. C’est le biréacteur d’affaires le plus novateur de l’industrie, à la conception unique, et le seul avion sur le marché à offrir quatre espaces habitables pour assurer un confort et une souplesse sans pareils, créant une expérience inoubliable pour nos clients. Les capacités impressionnantes de l’avion d’affaires Global 7000 promettent de définir une toute nouvelle catégorie de biréacteurs d’affaires à fuselage large."

Michel Ouellette, vice-président principal du programme d’avions Global 7000 et Global 8000 de Bombardier Avions d’affaires a déclaré : "C’est une journée mémorable pour Bombardier et un moment de grande fierté pour les milliers d’employés qui ont fait de cette importante étape une réalité. Le travail sans relâche et le dévouement de toutes les équipes, y compris nos fournisseurs, ont permis de franchir cette extraordinaire étape du programme de développement. Avec l’exécution concluante du vol inaugural d'aujourd’hui, toutes les équipes demeurent centrées sur le respect du calendrier de développement et de certification et sur l’entrée en service de l’avion au second semestre de 2018."

François Caza, vice-président du Développement de produits et ingénieur en chef de l’Ingénierie de développement de produits de Bombardier a quant à lui déclaré : "C’était enthousiasmant de voir notre avion Global de dernière génération prendre son envol. Notre équipe de développement de produit de calibre mondial, soutenu par nos fournisseurs, a suivi notre rigoureux processus de préparation au vol inaugural, qui englobe des examens techniques des systèmes, des structures et de l’aérodynamique, ainsi que l’utilisation extensive des bancs d’essai et d’outils de simulation de pointe. La conclusion réussie de ce processus ouvre la voie au début de notre programme d’essais en vol complet menant à la certification."

