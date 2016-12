Bombardier livre le premier CS300

Article publié le 28 novembre 2016 par David Dagouret

Le 28 novembre 2016, le constructeur canadien a livré le premier exemplaire de son appareil CS300 à la compagnie de lancement airBaltic.

Une cérémonie a eu lieu, aujourd'hui, dans les usines de Bombardier à Mirabel (proximité de Montréal) pour la livraison du premier exemplaire du CSeries CS300. Ce premier appareil CS300 a été livré à la compagnie de lancement, airBaltic qui est le transporteur national de Lettonie. Cinq mois après la livraison du premier CSeries Cs100 à la compagnie SWISS, Bombardier livre la variante la plus grande du Cseries, le CS300.

Les appareils CSeries sont des avions conçus pour transporter entre 130 et 150 passagers.

Martin Gauss, président-directeur général d’airBaltic a déclaré : "Nous sommes enthousiastes de rapporter chez nous le premier avion CS300 – le membre le plus récent de la gamme d’avions de ligne la plus novatrice et la plus évoluée sur le plan technologique dans le monde. Avec sa plus grande autonomie, sa plus faible consommation de carburant et ses émissions sonores réduites comparativement aux autres avions de son segment, l’avion CS300 permettra à airBaltic d’ouvrir de nouvelles liaisons et de connecter des gens dans toute l’Europe, tout en offrant aux passagers une expérience en vol inégalée. Je tiens à féliciter toute l’équipe de Bombardier; nous sommes fiers de collaborer avec vous à cette grande réalisation."

Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous félicitons airBaltic, la première société aérienne au monde à exploiter l’avion CS300, pour sa vision avant-gardiste. Nous les remercions pour leur partenariat et leur soutien de longue date et nous lui souhaitons tout le succès possible. Chaque fois qu’un avion C Series s’envolera dans le ciel, ce sera un ambassadeur de Bombardier et un symbole canadien d’innovation et d’accomplissement comme étant l’avion le plus évolué sur le plan technologique pour le segment de marché des appareils de 100 à 150 places."

Ce premier appareil CS300 qui est immatriculé YL-CSA, msn 55003, devrait rejoindre la Lettonie dans les jours à venir. Le premier vol commercial est prévu le 14 décembre prochain entre Riga et Amsterdam.

