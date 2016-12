Dragon Air devient officiellement Cathay Dragon

Article publié le 22 novembre 2016 par David Dagouret

Hier, Dragonair est officiellement devenue Cathay Dragon. Filiale de Cathay Pacific depuis 2006 pour qui elle opère des vols régionaux en Asie-Pacifique, Cathay Dragon se rapproche de l’image de Cathay Pacific pour offrir aux passagers une expérience uniforme du voyage.

La démarche de rebranding avait été annoncée en janvier dernier, elle devient aujourd’hui réalité. Cathay Dragon arbore ses nouvelles couleurs aux comptoirs d'enregistrement, aux portes d'embarquement, aux salons mais aussi à l’intérieur des cabines (oreillers, couvertures, sièges,divertissements et repas). La nouvelle identité visuelle se décline des uniformes de l'équipage aux cartes d'embarquement. Le site web sera, quant à lui, entièrement intégré dans un seul site partagé avec Cathay Pacific en début d’année prochaine. En outre, le salon G16 à Hong Kong, actuellement en cours de rénovation, sera rouvert en tant que salon du groupe en 2017.

Cathay Dragon a bâti sa réputation en s’appuyant sur sa culture et son hospitalité chinoise. Avec une flotte de 42 appareils desservant 52 destinations, Cathay Dragon a été élue « Meilleure Compagnie Aérienne Régionale du Monde » l’année dernière aux Skytrax World Awards pour la quatrième année consécutive. Et bien que le rebranding apportera de nouveaux avantages à ses clients, la compagnie conservera son caractère chinois contemporain. Cela s'applique notamment aux repas servis à bord. Des partenariats avec des restaurants chinois de renom et chefs locaux ainsi que des menus saisonniers typiques et l’excellence de son service resteront des normes.

Une longue démarche d’alignement des 2 marques Au cours des dernières années, Cathay Pacific et Cathay Dragon ont développé des synergies améliorant leurs cabines, les sièges, le système de divertissement à bord afin de proposer une offre de services homogène dans la perspective d’alignement des 2 marques. La nouvelle livrée aux couleurs de Cathay Dragon arborant le logo emblématique "Cathay Brushwing" a été progressivement introduite dans la flotte au cours de l’année. L’association visuelle à la marque Cathay Pacific renforce l’union de ces 2 compagnies offrant un vaste réseau régional et international à un public plus large avec des services reconnus à travers le monde.

Cette démarche a d’ailleurs été très positive pour les 2 compagnies : plusieurs millions de passagers leur font confiance chaque année. Mieux équipées pour respecter leur promesse commune "Life Well Travelled", elles garantissent aux passagers une expérience de première qualité à chaque étape de leur voyage.

Les clients de la compagnie aérienne ont participé à la cérémonie de lancement à l'aéroport international de Hong Kong en présence des pilotes de Cathay Dragon, l'équipage et le personnel au sol. Nicholas Tse, célébrité locale, était également sur place pour accueillir les passagers à la porte d’embarquement avec un assortiment de cookies de la gamme Cookie Cha Chaan Teng de son Chef Nic. Dans le cadre d’un partenariat avec le célèbre chanteur-acteur (et maintenant aficionado culinaire), Cathay Dragon proposera ces cookies à bord, dans toutes les classes de voyage.

À l’occasion de la cérémonie de lancement, Algernon Yau, PDG de Cathay Dragon, a déclaré: "C'est une journée importante dans l'histoire de Cathay Dragon et je suis enthousiaste sur son avenir et les nouvelles opportunités que ce rebranding va apporter. Comme nous nous rapprochons plus étroitement de Cathay Pacific, de nouvelles perspectives s'ouvriront sur plusieurs fronts qui nous permettront de devenir plus forts et prospérer dans cette industrie très compétitive. Je suis convaincu que Cathay Dragon maintiendra son niveau d'excellence opérationnelle et de services acquis au cours des 30 dernières années."

