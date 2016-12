Fly Kiss : la nouvelle compagnie française

Article publié le 7 novembre 2016 par David Dagouret

La nouvelle compagnie française, Fly Kiss, a débuté son activité avec le lancement de 11 liaisons depuis 5 aéroports français.

Fly kiss est une nouvelle compagnie française dont le siège social ainsi que ses hangars de maintenance sont basés sur l’aéroport de Clermont-Ferrand, elle emploie près de 40 personnes.

La flotte de Fly Kiss est composé de quatre Embraer 145 pouvant accueillir un total de 49 passagers.

C’est donc aujourd’hui, que la cette nouvelle compagnie a lancé sa première liaison commerciale entre la ville de Brest et la capitale britannique Londres. Fly Kiss propose des liaisons quotidiennes entre les villes de Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Nice et Strasbourg mais également depuis et vers Londres Luton.

Fly kiss propose trois tranches tarifaires : BASIC, OPTIMUM, PREMIUM. Le billet optimum est modifiable/échangeable avec frais et le billet premium est modifiable/échangeable sans frais.

Concernant les tarifs, la compagnie Fly Kiss propose pour un aller simple les tarifs suivants :

Lille < > Clermont-Ferrand à partir de 99€ en Basic, à partir de 139€ en optimum et 324€ en premium

Clermont-Ferrand < > Nice à partir de 99€ en Basic, à partir de 149€ en optimum et 369€ en premium

Strasbourg < > Brest à partir de 134€ en Basic, à partir de 174€ en optimum et 359€ en premium

Brest < > Londres à partir de 119€ en Basic, à partir de 169€ en optimum et 389€ en premium

Fly Kiss est une compagnie commerciale du groupe Enhance Aéro qui possède déjà une filiale aéronautique, la société SiAvia, qui est spécialisée dans le transport de passagers VIP et qui est basée quant à elle à Ljubljana en Slovénie.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet