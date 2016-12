Lufthansa : Auf Wiedersehen Boeing 737 !!

Article publié le 1 novembre 2016 par David Dagouret

Après 50 ans d'exploitation, Lufthansa retire le Boeing 737 de sa flotte.

Hier, le 31 octobre 2016, la compagnie nationale allemande, Lufthansa a dit adieu à sa flotte de Boeing 737. Le Boeing 737 a été exploité depuis 48 ans par Lufthansa et pour cette raison, la compagnie a organisé une cérémonie pour rendre hommage à l'appareil. Un vol spécial (LH9922) a été organisé entre Francfort et Hambourg avec un Boeing 737-300, immatriculé D-ABEC et appelé "KARLSRUHE", nom d'une ville allemande.

Une cérémonie a donc eu lieu à Hambourg où de nombreux invités, joournalistes et employés de Lufthansa étaient présents. Après la cérémonie, certains invités ont pris part à bord du Boeing 737 pour son retour à Francfort.

Harry Hohmeister, membre du Comité Exécutif et Directeur de l’Administration du Hub a déclaré : "Lufthansa a toujours adopté des approches innovantes pour répondre à la fois aux besoins de ses clients et pour tirer profit des opportunités offertes par le marché. C’est pour cela que nous avons joué un rôle clé dans la création et le développement des B737. Nous comptons poursuivre cette approche novatrice avec la dernière génération d’avions."

Durant des années, Lufthansa a commandé auprès du constructeur américain, Boeing, un total de 148 737 de tous les modèles confondus. Les six derniers B737 encore aux couleurs de Lufthansa seront bientôt envoyés en Floride pour être vendus. Lufthansa est entré dans une nouvelle politique d'avion unique pour sa flotte court et moyen courrier. La compagnie allemande a donc choisi la famille des Airbus A320 pour composer cette flotte qui est actuellement composée de plus de 150 appareils composés d'A319, A320 et A321.

