Air France reçoit son premier 787 (photos)

Article publié le 2 décembre 2016 par David Dagouret

Le 02 décembre 2016, la compagnie nationale a fêté cette livraison, Aeroweb-fr.net était présent pour vous faire découvrir cet appareil.

Une cérémonie a eu lieu, aujourd'hui, à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle pour fêter la livraison du premier Boeing 787-9 à la compagnie Air France. L'appareil qui est immatriculé F-HRBA, msn 38769/500 a quitté les usines de Boeing à Everett en direction de l'aéroport de Paris CDG le 1er décembre. L'avion a attérri ce matin vers 09h00, sur la piste nord de l'aéroport et a été accueilli par le traditionnel "water salute" des pompiers de l'aéroport.

La cérémonie proprement dite, a débuté à 14h00, où un grand nombres d'invités avaient été conviés au salon Air France du Terminal 2E pour découvrir ce premier Boeing 787 aux couleurs Air France.

Avant l'arrivée du Dreamliner franck Terner, Directeur général d'Air France a pris la parole et a déclaré "C'est avec fierté et honneur qu'Air France prend aujourd'hui livraison de son premier Boeing 787, le 9e du groupe Air France-KLM. Le Boeing 787 marque une nouvelle étage dans la modernisation de notre flotte et offrira les meilleurs produits d'Air France à nos clients".

Ce Boeing 787-9 est donc le premier Dreamliner pour la compagnie Air France mais il s'agit également du 500e Boeing 787 livré par le constructeur américain. Le Boeing 787 est arrivé de la zone de parking pour rejoindre le terminal 2E où il a été accueilli une seconde fois par les pompiers de l'aéroport pour un nouveau "Water Salute" pour le plus grand plaisir des invités et photographes.

Nous avons été invités à nous rendre au plus prêt de ce Dreamliner en descendant par petits groupes sur le tarmac.

Après avoir admiré ce bel avion sous toutes ses coutures, nous nous sommes rendus à l'intérieur de l'aéronef pour visiter la cabine qui peut accueillir un total de 276 passagers.

La cabine économique comporte 225 sièges :

La premium economy peut recevoir un total de 21 voyageurs :

Et la classe Business quant à elle compte 30 sièges :

Avant de nous rendre dans le cockpit, nous avons croisé la charmante "Selma" qe nous remercions pour sa gentillesse et son joli sourire.

Air France organisera des vols de découverte de son Boeing 787 le samedi 7 et le dimanche 8 janvier 2017 au prix de 250 euros le vol en classe économique. Le premier vol commercial du Boeing 787 Air France aura lieu le 09 janvier 2017 entre Paris et Le Caire. Un deuxième Boeing 787 sera livré en avril 2017 et il sera déployé sur la liaison Paris-Montréal à partir du 1er mai 2017.

Aeroweb-fr.net espère pouvoir vous faire découvrir plus en détail les prestations d'Air France lors d'un prochain vol à bord de ce Boeing 787-9.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet