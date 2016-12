Airbus : un joli cadeau avant noël

Article publié le 22 décembre 2016 par David Dagouret

Iran Air a confirmé sa commande de 100 avions Airbus pour un montant de près de 20 milliards de dollars

C'est un joli cadeau avant noël pour Airbus, la compagnie Iran Air a confirmé sa commande de 100 appareils auprès du constructeur européen Airbus. La commande ferme estimée à près de 20 milliards de dollars porte sur l'acquisition de 46 appareils de la famille A320, 38 A330 et 16 Airbus A350-900.

Le constructeur européen termine bien l'année 2016 mais on remarque l'absence de commande du géant des airs, l'A380, par la compagnie Iran Air. En effet l'accord initial qui avait été signé à Paris en janvier 2016 prévoyait une commande de 18 Airbus A380 en plus des 100 autres appareils (voir actualité). C'est encore une désillusion pour l'A380 qui ne trouve plus d'acheteur. La raison officielle qui a été donné, est que l'aéroport de Téhéran n'a pas les infrastructures pour accueillir le géant A380.

Cette commande chez Airbus qui s'ajoute à celle de Boeing effectuée il y a quelques jours, entre dans le programme de renouvellement des avions d'Iran Air. La compagnie Iran Air qui est la compagnie nationale de la république islamique d'Iran exploite actuellement des très vieux appareils tels que des Airbus A300, des Airbus A310, des Boeing 747-200 et entre autres des MD80.

La première livraison devrait intervenir dès le début de l'année 2017, avec la livraison d'un Airbus A321.

