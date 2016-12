ATR : premier ATR 72-600 pour Air Caraïbes

Article publié le 15 décembre 2016 par David Dagouret

Le 14 décembre 2016, la compagnie française a pris livraison de son premier ATR 72-600.

La compagnie française Air Caraïbes a pris livraison de son tout premier ATR 72-600. L’appareil, livré à Toulouse, fait partie d’une commande de trois ATR 72-600 passée en 2014 et dont les livraisons se poursuivront jusqu’en 2019.

Les nouveaux ATR 72-600 sont équipés de 74 sièges, 4 de plus que sur les trois ATR 72-500 actuellement en opération, augmentant ainsi la capacité offerte de la compagnie sur l’ensemble de son réseau régional. A ce jour, Air Caraïbes opère ses ATR sur différentes liaisons entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Sainte-Lucie, ainsi que Saint-Domingue (République Dominicaine).

Marc Rochet, Président Exécutif d’Air Caraïbes a déclaré : "Nous utilisons des ATR depuis plus de quinze ans et nous sommes très satisfaits de leur résultat opérationnel. L’ATR est un appareil essentiel dans notre flotte et dans notre stratégie d’entreprise, et nous sommes ravis de proposer désormais leur version la plus moderne et la plus confortable à nos passagers".

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR a déclaré : "Le fait qu’une compagnie si professionnelle qu’Air Caraïbes introduise les avantages économiques, le confort et la fiabilité des ATR -600 dans leur flotte est un réel témoignage qui nous confirme en tant que fournisseur préféré sur une région du monde qui s’appuie énormément sur les avions turbopropulseurs régionaux".

