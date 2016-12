L'Airbus A321neo équipé de moteurs P&W obtient sa Certification de Type

Article publié le 16 décembre 2016 par David Dagouret

La certification conjointe de l'EASA et de la FAA ouvre la voie à la première livraison.

Suite à un programme exhaustif d'essais en vol, l'A321neo équipé d'une motorisation PurePower PW1100G-JM de Pratt & Whitney a obtenu le 15 décembre 2016 sa Certification de Type conjointe de la part de l'EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) et de la FAA (Federal Aviation Administration).

Les documents de certification ont été signés par Trevor Woods, Certification Director de l'EASA, et par Jeffrey Duven, FAA Manager of the Transport Airplane Directorate - Aircraft Certification Service. Les deux certificats ont été remis à Didier Evrard, Executive Vice President Programmes, et à Klaus Roewe, Senior Vice President A320 Family Programme d'Airbus.

Fabrice Brégier, Président et CEO d'Airbus a déclaré : "L'A321neo permet aux compagnies de disposer d'une flotte de plus grande capacité, et leur offre une combinaison gagnante alliant une rentabilité hors pair et un confort inégalé. L’A321 constitue d'ores et déjà quelque 40 pour cent de nos livraisons de monocouloirs, et ce chiffre ne cesse de croître. Cette certification obtenue aujourd'hui est la reconnaissance de l'ensemble des équipes qui ont largement contribué au succès de cette étape essentielle."

L'A321neo, l'appareil de plus grande capacité de la famille A320neo, a conclu avec succès son programme de certification, totalisant plus de 350 heures de vol en plus de 130 vols. Ces vols d'essai ont permis de valider sa cellule et ses systèmes bien au-delà des limites de calcul, assurant que l'appareil répond avec succès à l'ensemble des critères de navigabilité. La campagne de vol a également permis de confirmer que l'appareil est conforme à ses objectifs de performance en termes de consommation de carburant et de rayon d'action. Grâce à ses avantages environnementaux significatifs, notamment une empreinte sonore plus faible, l'A321neo a également démontré d'excellentes performances à faible vitesse pour ses opérateurs.

L'appareil équipé des réacteurs Pratt & Whitney est la première variante de l'A321neo à recevoir sa Certification de Type de l'EASA et de la FAA. La certification de l'A321neo équipé des réacteurs LEAP-1A de CFM aura lieu au cours des mois à venir.

Avec plus de 4 800 appareils commandés par 89 clients, la famille A320neo constitue la famille de monocouloirs best-seller dans le monde, représentant 60 pour cent de part de marché. Grâce à la largeur de leur cabine, tous les appareils de la famille A320neo offrent aux passagers une expérience inégalée toutes classes confondues, et sont dotés de sièges Airbus d'une largeur standard de 18 pouces en classe économique.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet