Vueling lance une nouvelle ligne Paris Orly - Birmingham pour la saison été 2017

La compagnie espagnole lancera à partir du 23 mars prochain un vol vers la deuxième ville d'Angleterre.

A partir du 26 mars 2017, la compagnie espagnole, Vueling, proposera une nouvelle destination depuis l’aéroport de Paris Orly celle de Birningham la deuxième ville d’Angleterre. Les vols seront opérés trois fois par semaine au mois d’avril, quatre fois par semaine au mois de mai et six fois par semaine de juin à octobre par un Airbus A321 d’une capacité de 220 personnes. Au total, plus de 69 000 sièges seront disponibles à la vente pour cette nouvelle route, tout au long de l’été.

Il s’agit de la 3ème route opérée par Vueling à destination du Royaume-Uni depuis Paris. La compagnie aérienne a déjà lancé 2 nouvelles routes cette année, l’une à destination d’Edimbourg en mars 2016 au départ de Paris Orly et l’autre à destination de Londres Gatwick au départ de Paris CDG en mai dernier.

Les vols seront opérés comme suit :

Birmingham-Paris à partir du 26 mars, vol VY9353, départ 13:25 et arrivée à 15:55 tous les jours sauf le samedi

Paris – Birmingham à partir du 26 mars, vol VY9352, départ 12:05 et arrivée 12:35 tous les jours sauf le samedi

