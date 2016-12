Article publié le 1 décembre 2016 par David Dagouret

Le 1er décembre 2016, les deux compagnies françaises ont annoncé qu'elles se regroupaient pour créer le premier groupe aérien long courrier à bas prix.

L'information circulait depuis quelques semaines mais rien n'était encore officiel, c'est maintenant fait. Les deux compagnies françaises, XL Airways et La Compagnie s'unissent pour créer le premier groupe aérien long courrier à bas prix. Des rumeurs annonçaient que XL se rapprochait de Air France mais elle a préféré se rapprocher de La Compagnie.

La Compagnie créée en 2014, opère des vols à des tarifs bas uniquement en classe affaire entre Paris Charles de Gaulle et New York. XL Airways quant à elle, est une compagnie à bas coût basée également à Paris Charles de Gaulle.

Avec cette union ces deux compagnies vont s'engager dans le même concept qui les caractérises l'offre à bas prix. Ces deux compagnies pourront ainsi offrir des produits ciblés et complémentaires tant sur la classe économique tant sur la classe affaires, en particulier sur la liaison Paris-New York.

Le nouvel ensemble XL Airways - La Compagnie rassemblera plus de 800 personnes dont deux tour-opérateurs : Héliades et Crystal. Chaque compagnie n’utilise qu’un seul type d’appareil, AIRBUS A330 pour XL Airways et BOEING 757 pour La Compagnie. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe dépassera les 400 millions d’euros.

Après plus de trois ans passés à la tête de La Compagnie durant lesquels il a conduit la phase de lancement opérationnel et a accompagné avec succès son rapprochement avec XL Airways, Frantz Yvelin a souhaité quitter ses fonctions dans le groupe afin de poursuivre d’autres projets. Rappelons que Frantz Yvelin avait créé en 2007 la compagnie "L'Avion" qui opérait des vols tout business en Paris Orly et New York avant qu'elle soit vendue en 2009 à British Airways.

Le nouvel ensemble sera dirigé par Laurent Magnin, qui conserve ses fonctions de PDG du Groupe XL. Il occupera également les fonctions de dirigeant opérationnel des deux compagnies.

Frantz Yvelin, Président-Fondateur de La Compagnie adéclaré : "Créer et diriger La Compagnie, puis contribuer à ce rapprochement, aura été pour moi un incroyable challenge, un immense honneur, et une grande fierté. La Compagnie affiche une croissance constante, un taux de remplissage annuel d’environ 80%, et propose un service apprécié et reconnu. Je remercie tous ceux qui ont été à mes côtés durant toutes ces années pour leur soutien ainsi que tous nos passagers pour leur confiance. Surtout, merci à toutes nos merveilleuses équipes, au sol comme dans les airs, pour leur formidable dévouement. Elles ne savaient pas que c’était impossible, alors elles l’ont fait. Elles sont La Compagnie, désormais."

Laurent Magnin, Président du Groupe XL et nouveau Président de La Compagnie a déclaré quant à lui : "Je crois à la force de l’aérien français, c’est ma bataille, mon énergie, celle de tous mes collaborateurs. Le parcours du Groupe XL a été remarquable avec notamment un développement exceptionnel sur les USA, sans soutien actionnarial depuis plusieurs années. L'exemplarité et l'investissement des salariés, associés à une marque formidable, auront été l'unique moteur du groupe. Ce nouvel actionnariat de référence nous permet maintenant une double carburation pour relever de nouveaux défis. L’avis positif de nos comités d’entreprise, auquel je tenais particulièrement, montre la même volonté d’entreprendre dans les deux entités. Deux compagnies dont la force repose sur l’engagement du personnel ! Le consommateur veut des prix compétitifs associés à une visibilité de son produit. Nos entreprises agiront dans ce sens sous un label français dans le premier pays touristique du monde et qui doit le rester."

