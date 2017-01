Aigle Azur lance un Paris-Beyrouth

Article publié le 26 janvier 2017 par David Dagouret

Le 26 janvier 2016, la compagnie française a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Beyrouth dès l'été 2017.

Aigle Azur a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Beyrouth au Liban. Le lancement de cette ligne s'inscrit dans sa stratégie de développer son moyen-courrier.

Le lancement de cette ligne est prévu dès le 23 juin prochain. Elle sera opéré en Airbus A320 ou A319 configurés en deux classes comportant 12 sièges en classe Affaires et 125 en classe économique. Trois vols par semaine sont prévus le mercredi, vendredi et dimanche. Les vols ZI627 entre Paris et Beyrouth partiront à 20h05 le mercredi et vendredi pour arrivé à 01h25 et le dimanche un départ à 21h55 et une arrivée prévue à 03h15 àà Beyrouth.

Concernant les vols retours ZI628 s'effectueront le jeudi et le samedi à 03h15 à Beyrouth pour une arrivée à 07h00 à Orly. Le lundi, le vol décollera de Beyrouth à 05h15 et se posera à 09h00 à Orly.

Au sol, les passagers de Classe Affaires bénéficieront d’un comptoir d’enregistrement prioritaire et dédié, d’un circuit prioritaire pour les formalités de sûreté et d’immigration à Paris-Orly Sud, d’un accès aux salons VIP et de l’embarquement prioritaire ou à leur convenance. Ils auront la possibilité d’enregistrer gratuitement 2 bagages de 23kg en soute, et de transporter un bagage cabine de 15kg.

Les passagers de la Classe Economie pourront enregistrer gratuitement un bagage de 23kg en soute, et emporter un bagage de 10kg en cabine. Ils bénéficieront de repas chauds et de snacks en fonction des horaires des vols, d’un bar à la demande et d’une sélection de boissons chaudes ou froides, alcoolisées ou non. Ils se verront également distribuer un coussin et une couverture.

Aigle Azur a précisé que les annonces de bord seront effectuées dans trois langues, à savoir le français, l’anglais et l’arabe.

