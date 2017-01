American Airlines : la ligne Paris-Philadelphie a 25 ans

Article publié le 7 janvier 2017 par David Dagouret

Le 08 janvier 1992, la liaison entre Paris-Philadelphie était mise en service, inaugurée par US Airways.

Les anniversaires s’enchaînent pour American Airlines ! Après avoir fêté, en avril dernier, le 90ème anniversaire de la compagnie et le 30ème anniversaire de la liaison Paris-Chicago.

Depuis le 17 octobre 2015, la liaison Paris-Philadelphie est officiellement opérée par American Airlines, suite à la fusion intervenue entre American Airlines et Us Airways en 2013, faisant de la nouvelle American la plus grande compagnie aérienne au monde.

Ainsi, American Airlines dessert quotidiennement Philadelphie à l’année par vol non-stop au départ de Roissy-Charles de Gaulle en A330-200 bi-classe configuré en trois niveaux de service : avec 19 sièges-lits en Classe Affaires et 234 sièges dans la cabine principale, dont 12 sièges en configuration supérieure « Main Cabin Extra ». La Classe Affaires offre des sièges-lits configurés en 1-2-1 avec accès garanti au couloir.

Rappelons que depuis 2014, les vols d’American Airlines ont été transférés au Terminal 2A. Les comptoirs d’enregistrement et de vente d’American Airlines ont également été déplacés au Terminal 2A.

Au Terminal 2, les passagers d’American Airlines bénéficient des nombreux avantages de la liaison AC mise en place par Aéroports de Paris : vaste salle de contrôle des passeports et de sûreté, luxueux espaces de boutiques et de services situés en zone sous-douane.

Les passagers premium d’American Airlines ont également accès au nouveau salon Admirals Club situé à la liaison des Terminaux 2A et 2C, juste après le passage en zone sous-douane, à proximité de la zone commerciale principale ainsi que des portes d’embarquement.

En janvier, American Airlines propose l’aller-retour Paris-Philadelphie à partir de 484.05 TTC en Classe Economique et 1678.61 euros TTC en Classe Affaires. Tarif disponible en agences et sur le site d’American Airlines www.AA.com.

