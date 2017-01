ATR : résultats de l'année 2016

Article publié le 23 janvier 2017 par David Dagouret

ATR a présenté son bilan positif pour l’année 2016 et consolide ainsi sa position de leader parmi les constructeurs d'avions régionaux.

Le constructeur ATR a annoncé, aujourd’hui à Toulouse, son bilan très positif pour l’année 2016. ATR a réussi à vendre 36 appareils qui sont tous de la famille des ATR-600, 34 sont des ATR 72-600 et 2 des ATR 42-600. ATR renforce encore sa position de numéro un des avions de 50 à 90 places avec une part de marché de plus de 35%.

Le constructeur mondial de turbopropulseurs a également annoncé un chiffre d’affaires importants et un niveau historique de livraisons sur l’année 2016. Ainsi ATR a annoncé avoir atteint le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé depuis le début de son activité soit 1.8 milliards de dollars. Concernant les livraisons de l’année passée, ATR a livré 80 appareils soit son troisième plus haut niveau de livraison. Le carnet de commandes est également très important car il assure au constructeur environ trois ans de production.

ATR a souligné qu’en 2016, l'entreprise avait signé un important contrat avec Avian Lineas Aéreas, opérateur d’argentine qui a d’ailleurs reçu son premier appareil la semaine dernière (voir actualité). En outre, les opérateurs Aeromar (Mexique) et Binter (Espagne), tous deux opérateurs d'ATR depuis près de 30 ans, ont une nouvelle fois manifesté leur confiance. L’avionneur a également obtenu des commandes auprès de PNG Air (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et de la compagnie brésilienne Azul Linhas Aéreas.

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : “En 2016, ATR a conservé sa place de numéro un auprès des compagnies aériennes régionales, et ce malgré une année globalement difficile pour le marché régional. Plus l’environnement est difficile, plus les avantages économiques de l’ATR et leur liquidité sur le marché s’avèrent être les bases de notre succès”.

