Avianca Argentina reçoit son premier ATR 72-600

Le 18 janvier 2017 Avianca Argentina a pris livraison de son premier ATR et deviendra la première compagnie d'Argentine à exploiter ce type d'appreil.

Avian Líneas Aéreas, la nouvelle filiale de l'entreprise sud-américaine Synergy Aerospace, a pris livraison du tout premier ATR 72-600 destiné au marché régional argentin. La compagnie, actuellement en cours de certification, a l’intention de démarrer les opérations de sa nouvelle flotte d’ATR -600 au cours du premier trimestre 2017, sous le nom d'Avianca Argentina. Cette livraison fait suite à l'annonce, l’an dernier, d'un contrat entre ATR et Synergy Aerospace portant sur l'achat ferme de 12 ATR 72-600 assorti de 6 options supplémentaires.

Les nouveaux ATR 72-600 assureront une desserte sur l'ensemble du marché argentin en ouvrant de nouvelles connexions et liaisons régionales au départ et à destination des principaux aéroports, en commençant par Buenos Aires, puis Tucumán et Córdoba

M. Germán Efromovich, le Président de Synergy Aerospace, a déclaré : "Notre groupe exploite avec succès des appareils ATR partout en Amérique latine, au travers de différentes compagnies aériennes régionales. Opérer des ATR -600 va nous permettre d'assurer une desserte aérienne essentielle à travers l’Amérique, de Rio Grande, au nord, jusqu’à la Terre de Feu".

Christian Scherer, le Président Exécutif d'ATR, a pour sa part déclaré : "Cette nouvelle flotte d'ATR -600 va offrir une alternative efficace, confortable et rapide sur de nombreuses liaisons actuellement desservies seulement par le transport routier. L'Argentine offre un fort potentiel en matière de développement de la connectivité aérienne court-courrier. Avian Líneas Aéreas dispose d’un plan courageux et ambitieux que nous sommes heureux de soutenir avec le meilleur avion pour cette mission".

Avian Líneas Aéreas S.A. est une nouvelle compagnie aérienne argentine qui débutera ses vols réguliers et charters au premier trimestre 2017, sous réserve de l'obtention des dernières autorisations des pouvoirs publics. Depuis ses plateformes de Buenos Aires (Aeroparque) et de Córdoba, elle opèrera sous le nom commercial d'Avianca Argentina en vertu d'un accord de licence de marque.

