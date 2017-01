Finnair ouvre une liaison directe entre Paris et la Laponie

Article publié le 18 janvier 2017 par David Dagouret

La compagnie finlandaises a annoncé l’ouverture de vols directs vers la Laponie depuis Paris mais aussi depuis Londres, Francfort et Zurich.

La compagnie Finnair a donc annoncé ce jour qu’elle allait proposer des liaisons non-stop à destination de la Laponie finlandaise au départ de Paris Charles de Gaulle à partir de la mi-

décembre 2017 jusqu’à fin mars 2018. Les stations de ski et les infrastructures de vacances à Kittilä et Ivalo attirent un nombre croissant de voyageurs internationaux et cette région est désormais bien connue pour la beauté de ses sites naturels, sa large gamme d’activités hivernales, ainsi que les possibilités d’apprécier les magnifiques aurores boréales.

Finnair a également annoncé l’ouverture des liaisons directs à destination de la Laponie depuis Londres, Francfort et Zurich.

Les vols seront définis comme suit :

une fréquence hebdomadaire entre Paris-Roissy et Kittilä opérée le mardi,

deux vols hebdomadaires entre Londres-Gatwick et Ivalo les jeudis et dimanches,

une fréquence hebdomadaire entre Zurich et Kittilä le samedi,

une fréquence hebdomadaire entre Francfort et Kittilä le mardi.

Tous ces vols seront opérés en Airbus A320 et A321.

