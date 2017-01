Japan Air Commuter reçoit son premier ATR

Article publié le 20 janvier 2017 par David Dagouret

Le 20 janvier 2017, la compagnie japonaise a pris livraison de son premier ATR 42-600

Japan Air Commuter Co. Ltd. (JAC), filiale de Japan Airlines, rejoint aujourd'hui les rangs des opérateurs ATR avec l'entrée dans sa flotte de l’ATR 42-600. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui pour la livraison de cet appareil à la compagnie japonaise. Huit autres appareils seront livrés au cours des trois années à venir. JAC est actuellement en pleine modernisation de sa flotte. Les neuf ATR entreront progressivement en service, aussi bien sur des grandes lignes que sur des liaisons avec des îles et des communautés plus petites à travers le pays.

Avec plus de 100 appareils régionaux et un âge moyen de la flotte supérieur à dix ans, le marché japonais est arrivé à maturité mais reste dynamique. Au cours des prochaines années, les compagnies aériennes nippones devraient renouveler et élargir leur flotte régionale pour faire face au développement du tourisme. D'ici 2020, le Japon devrait attirer plus de 40 millions de visiteurs. Il accueillera des événements majeurs, notamment les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et la Coupe du monde de rugby en 2019.

Hiroki Kato, Président de Japan Air Commuter Co. Ltd a déclaré : "L'ATR offre une facilité d'accès inégalée aux aéroports. Alliée à des niveaux de sécurité et de confort très élevés, elle fait de l'ATR -600 la solution idéale pour notre mission : relier les petites communautés et assurer un service aérien de qualité à l'échelle du pays."

Christian Scherer, Président Exécutif d'ATR, a déclaré quant à lui : "la capacité de l'ATR -600 à générer des opportunités commerciales et à renforcer les liens entre communautés. Les passagers japonais sont sans doute parmi les plus exigeants et les plus soucieux de l’environnement. Les ATR contribueront au renouvellement des flottes régionales au Japon avec les standards d’éco-efficience et de qualité les plus élevés."

