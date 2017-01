Le Boeing 787-9 d'Oman Air ira à Paris

Article publié le 15 janvier 2017 par David Dagouret

La compagnie d'Oman a annoncé qu'elle enverrait son premier Boeing 787-9 à Paris dès mars prochain.

Oman Air recevra dans les semaines à venir son premier Boeing 787-9 directement depuis l’usine d’Everett au nord de Seattle. La compagnie du Sultanat d’Oman opérant déjà 4 exemplaires de la variante Boeing 787-8 qui est légèrement plus petite. Le 12 janvier 2016, la compagnie Oman air avait inauguré son vol en Boeing 787 vers paris et Aeroweb-fr.net était présent pour l'événement et avait visité le Dreamliner de la compagnie Oman Air (voir actualité).

Avec ses Boeing 787-9, Oman Air proposera une configuration bi-classes avec 30 sièges en classe Affaires et 258 sièges en classe Economique, ce qui représente par rapport à ses Boeing 787-8 un ajout de 12 sièges en Affaires et de 9 sièges en Economique. Deux autres Boeing 787-9 seront livrés à la compagnie pendant l’année 2017.

Ce nouvel appareil sera disponible dès le 28 mars 2017 et 3 fois par semaine au départ de Paris CDG vers Mascate (les mardis, mercredis et samedis), les autres vols restant opérés en Boeing 787-8, à noter qu’Oman Air est passé en vol quotidien sur cet axe depuis le 30 novembre dernier.

