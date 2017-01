Qatar Airways : nouveau salon à Paris (photos) et liaison à Nice

Article publié le 15 janvier 2017 par David Dagouret

Le 12 janvier dernier, la compagnie qatarie a inauguré son nouveau salon Premium de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Une cérémonie a eu lieu le 12 janvier dernier à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle pour l'inauguration du nouveau salon premium de la compagnie Qatar Airways. Pour l'occasion M Akbar Al Baker, président directeur général de Qatar Airways et de nombreux invités avaient le déplacement.

M Akbar Al Baker en compagnie de M Abdullah Al Subaey Président de l’Autorité de l’Aviation Civil du Qatar, ont commencé la cérémonie par couper le ruban d'inauguration.

M. Akbar Al Baker Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré pour l'occasion : “Je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui pour l’inauguration du Salon Premium Qatar Airways à l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui est le troisième salon de ce type dans notre réseau en pleine croissance. Ce nouveau salon prouve notre engagement envers la France et démontre notre volonté d’offrir le meilleur à nos passagers qui peuvent notamment profiter d’avions modernes sur les trois vols quotidiens au départ de Paris, ou encore de l’ouverture d’un nouveau service à Nice dès le 4 juillet prochain”

En effet le Président de Qatar Airways a profité de cette occasion pour annoncer aux journalistes le lancement de vols directs au départ de Nice qui commenceront le 4 juillet prochain. La compagnie aérienne effectuera cinq vols hebdomadaires en Boeing 787 Dreamliner entre la Côte d’Azur et Doha et proposera d’excellentes connexions sur un grand nombre de destinations grâce à son hub, l’Aéroport International Hamad de Doha.

Concernant le salon Premium Qatar Airways, il est situé au dernier étage du terminal de l'aéroport de Paris Charles de gaulle, il a une une superficie de plus de 1 000m² pouvant accueillir plus de 200 invités dans un environnement raffiné, moderne et spacieux.

Les passagers de la première classe et de la classe affaires de Qatar Airways pourront bénéficier d'un service haut de gamme avec notamment un bar et une brasserie, deux terrasses extérieures d’où les passagers peuvent admirer au loin la vue de Paris et même de la Tour Eiffel, des ordinateurs MAC, des douches et bien entendu un accès Wifi.

Rappelons que Qatar Airways dessert la capitale française à raison de 3 vols par jours, le matin en Boeing 777, le midi en Airbus A380 et le soir en Airbus A330.

