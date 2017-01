XL Airways ouvre une liaison Toulouse-La Réunion

Article publié le 24 janvier 2017 par David Dagouret

Dès l'hiver 2017, la compagnie française desservira l'île de la Réunion depuis Toulouse.

XL Airways a annoncé qu'elle allait ouvrir une liaison annuelle entre Toulouse et Saint-Denis de La Réunion à compter du 31 octobre 2017.

La desserte de l'océan indien depuis la ville rose sera effectué, en vol direct, une fois par semaine, le mardi. Le départ s'effectuera de Toulouse Blagnac à 21h25 pour une arrivée le lendemain à 14h00 (heure locale).

Les retours s'effectueront quant à eux le mercredi, avec une courte escale à Lyon. Le départ de la Réunion sera à 10h30 et une arrivée à 21h25. Lyon verra ainsi sa fréquence doubler vers La Réunion. Les vols seront effectués en Airbus A330-200 et A330-300 équipés d'une classe unique.

Avec cette nouvelle liaison, l'île de La Réunion sera desservie six fois par semaine par XL Airways depuis, Paris, Marseille, Lyon et Toulouse.

Laurent Magnin Président Directeur général de XL Airways a déclaré : "L’outre-mer est au cœur de notre développement. Lors de nos premiers vols vers les Antilles et La Réunion en 2012, nous avons lié notre destin à la desserte de ces destinations et sommes déterminés à accroître nos capacités sur ces routes, sur lesquelles il existe une forte demande pour des tarifs abordables. Nous multiplions les actions en métropole et dans les départements d’outre-mer afin de nous placer au plus près de nos clients, valoriser les initiatives locales et contribuer au rayonnement de ces territoires frères."

