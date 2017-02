Air Austral propose le paiement en plusieurs fois sans frais

Article publié le 27 février 2017 par David Dagouret

La compagnie réunionnaise propose des facilités de paiement à ses clients sous conditions.

Pour répondre à une demande forte de sa clientèle, la compagnie aérienne réunionnaise Air Austral enrichit son offre de paiement disponible sur son site www.air-austral.com. Avec FacilyPay, une solution simple et pratique de paiement en 4 ou 3 fois développée par Oney, Air Austral offre à sa clientèle la possibilité de procéder sur son site à un règlement flexible des voyages et ce par carte bancaire - Visa ou Mastercard - sans aucun justificatif supplémentaire.

Le déploiement et la gestion de bout en bout de FacilyPay sont pris en charge par Oney, pour le compte d’Air Austral. Largement déployée auprès des acteurs de l’e-commerce français, cette solution rencontre un franc succès auprès des enseignes comme des consommateurs : 91% d’entre eux se déclarent satisfaits de FacilyPay*.

Air Austral et Oney viennent ici clairement faciliter l’expérience d’achat pour offrir aux clients toujours plus de simplicité et d’efficacité et leur ouvrir de belles perspectives de voyages.

Ce service est disponible sur les conditions suivantes :

Disponible uniquement pour des billets d'avion aller-retour

Disponible uniquement pour les vols : France <> Réunion, France <> Mayotte et Réunion <> Mayotte

Le montant total de la commande doit être compris entre 300€ et 3 000€

L’offre est réservée aux particuliers résidant à la Réunion, à Mayotte ou en France Métropolitaine

L’achat doit être réalisé au moins quatorze jours avant la date du départ

La carte bancaire utilisée, Visa ou Mastercard, doit avoir une durée de validité supérieure à la durée de financement choisie, au moins deux mois.

