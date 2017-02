Air Canada dévoile sa nouvelle livrée

Article publié le 10 février 2017 par David Dagouret

Le 09 février 2017, la compagnie nationale du canada a présenté sa nouvelle livrée.

Air Canada a dévoilé à ses clients et employés, sa nouvelle livrée à l'occasion de trois événements organisés à Toronto, Montréal et Vancouver. Le parc aérien d'Air Canada, environ 300 appareils, est en train d'être repeint d'une d'une livrée noir et blanc qui met en valeur l'emblématique feuille d'érable rouge encerclée, ou "la rondelle", qui retourne à la queue de tous les appareils du parc aérien du transporteur national, après une absence de 24 ans.

La nouvelle livrée reflète la vaste géographie du pays et le contraste des saisons, tout en faisant référence à sa faune et au patrimoine des Premières Nations. Elle a été conçue par la firme internationale Winkreative, dirigée par l'entrepreneur canadien Tyler Brûlé.

Trois appareils arborent déjà la nouvelle livrée dont un Boeing 787-8 et un Airbus A321 sont entrés immédiatement en service.

Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers, d'Air Canada a déclaré : "La nouvelle livrée d'Air Canada reflète un moment décisif dans nos 80 années d'existence. À l'occasion du 150e anniversaire, grâce à notre nouvelle livrée, aux nouveaux uniformes pour nos employés, à la norme cabine internationale primée, inaugurée lors du lancement de nos appareils 787 de Boeing, et des produits à bord de qualité supérieure, l'avenir d'Air Canada représente la force de notre pays, et l'esprit résolument tourné vers l'avenir de notre société aérienne. Au nom de nos 30 000 employés partout dans le monde, nous affirmons que c'est un privilège de représenter le Canada, et nous sommes fiers de présenter certains des meilleurs talents de ce pays, alors que nous continuons à élargir les horizons d'Air Canada afin d'assurer des vols pour plus de 200 destinations, sur six continents."

